Se bo problematični svetovni prvak pridružil Froomu in Bernalu?

Po poročanju avstralskega spletnega portala naj bi se Rohan Dennis v letu 2020 osredotočil na olimpijske igre na Japonskem, kjer kolesarje čaka izjemno zahtevna trasa, in svetovno prvenstvo v Švici, kjer bo lovil svoj tretji naslov svetovnega prvaka v vožnji na čas.

29-letni Avstralec, znan po svojem muhavem razpoloženju, se je lani po petih sezonah v ekipi BMC pridružil Bahrain Meridi, a so tam zaradi incidenta na letošnjem francoskem Touru, kjer je Avstralec dan pred vožnjo na čas, kjer je bil eden od favoritov za etapno zmago, brez pojasnila končal dirko, predčasno odpovedali sodelovanje.

Če se napovedi uresničijo, bo Rohan okrepil ekipo, ki je že zdaj izredno močna. V njej so denimo zmagovalci tritedenskh dirk Chris Froome, Egan Bernal, Geraint Thomas in Richard Carapaz, nekdanji svetovni prvak v cestni vožnji Michal Kwiatkowski, in perspektivna Pavel Sivakov in Ivan Sosa.

Pri Ineosu novice še niso potrdili.

Dennis naj bi sezono začel januarja 2020, na državnem prvenstvu Avstralije.