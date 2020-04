Rusinja bi rada postala Slovenka, maratonu Franja se ne piše nič dobrega

"Čuršina je sama izrazila zanimanje, kako priti do slovenskega državljanstva. A zaenkrat še nismo začeli s postopkom. Moram videti, kako se bo razpletla zadeva ruskih športnikov na Casu, potem se bomo pogovarjali naprej," je dejal Gorazd Penko, selektor slovenske reprezentance in eden od treh športnih direktorjev pri pri na novo združeni ekipi ekipi Ale BTC Ljubljana.

Tri Slovenke na svetovnem prvenstvu

Urša Pintar in Eugenija Bujak sta članici kluba Ale BTC Ljubljana. Penko meni, da je naturalizacija Eugenije Bujak, ki Slovenka ni postala le zaradi tekmovalnih dosežkov, ampak zaradi kopice drugih pozitivnih stvari, trenutno povsem dovolj za slovensko reprezentanco, ona je tudi edina kandidatka za nastop na olimpijskih igrah.

"Z odličnimi rezultati je naša ekipa lani kljub veliki smoli s poškodbami na lestvici ekip osvojila 19. mesto in si s tem zagotovila dve olimpijski kvoti. A deset ekip je moralo nato kvoto vrniti, tako da bi oziroma bo na olimpijskih igrah nastopila le Bujakova, njena rezerva pa je Urša Pintar. Na letošnjem svetovnem prvenstvu, če to sploh bo, pa bomo imeli lahko tri kolesarke. Poleg Bujakove in Pintarjeve računam še na Urško Žigart," napoveduje Penko, a je pri napovedih hkrati tudi previden, saj se dobro zaveda, da lahko sezona tudi v celoti odpade.

"Nas je prekinitev tekmovalno močno prizadela. Sezono smo odlično začeli, nanizali nekaj vrhunskih rezultatov, predvsem pa pokazali, da so tudi Slovenke v odlični formi. Na žalost nihče ne ve, kdaj se bo sezona nadaljevala, če se sploh bo. To je odvisno od zdravstvenih razmer in od organizacij, ki o tem odločajo," je dejal Penko, ki je tudi direktor največje rekreativne kolesarske prireditve v Sloveniji, maratona Franje.

Maraton Franja? Vse je odvisno od vlade in odlokov.

"Zaenkrat v zvezi z maratonom ni nič novega. Nekaj časa smo povsem mirovali, zdaj pa se že pogovarjamo s pokrovitelji in drugimi, ki skrbijo za nemoteno izvedbo maratona. Vemo, da se je treba uskladiti z marsikom, tudi z Mednarodno kolesarsko zvezo. Septembra je svetovno veteransko prvenstvo, naš maraton mora biti pred njim ali pa po članskem svetovnem prvenstvu. Zdaj ne vemo, ali bomo lahko termine uskladili tudi s sponzorji in policijo, vsi morajo dati svoj pristanek. Seveda pa je vse odvisno od naše vlade in njenih odlokov. Če maraton bo, pa tudi ne moremo pričakovati rekordne udeležbe," v zvezi z maratonom ne zveni najbolj optimistično Penko, ki trdi, da trenutne in bodoče izgube ekipe Ale BTC Ljubljana še ne more meriti, saj se reči spreminjajo iz dneva v dan.

Maratonu Franja, največji rekreativni prireditvi v Sloveniji za kolesarje, se ne piše nič dobrega. Foto: Matic Ritonja/Sportida

Zaradi črnogledih napovedih pa Penko ne obupuje: "Mi smo športniki, navajeni trdega dela. Vemo, da je šport sestavljen iz zmag in porazov, zato nas kakšen poraz ne bo vrgel s tira," je prepričan nekdanji uspešni kolesar."