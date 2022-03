Roglič že danes na generalki za Dirko po Franciji

Dirka za veliko nagrado Denaina, ki se je je zaradi kockastih odsekov oprijel vzdevek mali Roubaix, je dolga 200,3 kilometra in vsebuje 12 tlakovanih odsekov v skupni dolžini okoli 21 kilometrov. Za razliko od prestižne enodnevne dirke Pariz–Roubaix, ki je letos na sporedu 17. aprila, je trasa nekoliko bolj razgibana, a ni tako zahtevna kot njena bolj znamenita različica.

Tudi na letošnjem Touru kolesarje čakajo granitni odseki. V peti etapi s ciljem v Arenbergu jih čaka 11 tlakovanih odsekov v skupni dolžini nekaj manj kot 20 kilometrov.

Na dirki bo nastopil tudi Rogličev moštveni kolega Danec Jonas Vingeggard, ki bo Tour začel kot Zasavčev sokapetan, na startni listi pa sta tudi Britanec Adam Yates in Kolumbijec Daniel Martinez iz ekipe Ineos Grenadiers.

Roglič bo ta teden znova v akciji v nedeljo, ko bo nastopil na prvem kolesarskem spomeniku sezone, na dirki Milano–Sanremo, kjer se bo prvič srečal s Tadejem Pogačarjem, ki je na izjemen način začel sezono.

Zmagal je namreč na vseh dirkah, kjer je nastopil (UAE Tour, Strade Bianche in Dirka od Tirenskega do Jadranskega morja). Pogled na startno listo "primavere", z 293 kilometri najdaljše dirke na kolesarskem koledarju, napoveduje izjemno slovensko zasedbo – zadnjih hip so v ekipo UAE Emirates vpoklicali Jana Polanca, nastopili pa bodo tudi Matej Mohorič in Jan Tratnik iz ekipe Bahrain-Victorious ter Luka Mezgec (Team BikeExchange - Jayco).

Preberite še: