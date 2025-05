Gledalci v Canada Life Centre v Winnipegu so bili v nedeljo zvečer priča noremu obračunu za zadnjo vstopnico konferenčnega polfinala.

Za domače se je začela kot iz nočnih mor, St. Louis Blues je povedel že po minuti tekme, po dorbih sedmih pa je Mathieu Joseph še zvišal vodstvo gostov (0:2). Sredi obračuna so domači izkoristili prvo igro z igralcem več in prek Colea Perfettija znižali, a je Radek Faksa tik pred iztekom druge tretjine St. Louis odpeljal do novega vodstva z dvema goloma razlike (1:3).

Vse je že kazalo, da se bo najboljša ekipa rednega dela poslovila že na prvi stopnici končnice, manj kot dve minuti do konca rednega dela je namreč zaostajala z 1:3. Nato pa velik preobrat domačih. Vladislav Namestnikov je v 59. minuti znižal na 2:3, Perfetti pa se je zgolj tri sekunde pred iztekom rednega dela podpisal pod izenačujoči gol, s katerim je Winnipeg izsilil podaljšek.

St. Louis Blues so manj kot dve minuti do konca rednega dela vodili s 3:1, nato pa domačim dopustili preobrat, tako da je zanje sezona končana. Foto: Reuters

Dva podaljška sta bila nato potrebna, da je postal znan zadnji udeleženec konferenčnega polfinala. V 37. minuti podaljška pa gol Adama Lowryja za veliko veselje Winnipega in napredovanje, na drugi strani pa razočaranje St. Louis Blues, ki je bil tako blizu, a na koncu tako daleč napredovanja.

Zadetek kapetana Lowryja za napredovanje:

