Dallas po šovu Rantanena in velikem preobratu do napredovanja

Odločilna sedma tekma konferenčnega četrtfinala med Dallas Stars in Colorado Avalanche je po preobratu s 4:2 pripadla teksaški ekipi, katere glavni junak je bil s tremi goli in asistenco Mikko Rantanen. Dallas bo moral še počakati na tekmeca v konferenčnem polfinalu. Ta bo namreč zmagovalec serije med St. Louis Blues in Winnipeg Jets, kjer je po šestih tekmah prav tako neodločeno 3:3.

Če košarkarji v Dallas niso prinesli končnice, pa navijače iz Teksasa navdušujejo hokejisti. Ti so na odločilni sedmi tekmi prvega kroga končnice po velikem preobratu končali sezono tekmeca Colorado Avalanche.

Gostom je v Dallasu dolgo dobro kazalo, v 30. minuti so kljub igralcu manj povedli prek Josha Mansona, zadnjo tretjino pa odprli na najboljši mogoč način. Nathan MacKinnon je zadel za vodstvo z 0:2. A nato se je začel šov Mikka Rantanena.

Finec je v 48. minuti najprej znižal, v 54. minuti ob igralcu več zadel za izenačenje (2:2), gostje so nato dobili novo kazen, Rantanen in Matt Duchene sta z asistencama zaposlila Wyatta Johnstona, ki je domače z golom popeljal v vodstvo. Colorado je v zadnjih minutah nato iz gola potegnil vratarja in poskušali izenačiti s šestimi igralci v polju, a je Rantanen plošček poslal v prazen gol za hat-trick in postavil končnih 4:2.

V Dallasu se veselijo drugega kroga končnice NHL. Foto: Reuters

Dallas zdaj čaka tekmeca v drugem krogu končnice. To bo zmagovalec sedmega tekme med najboljšim moštvom zahoda rednega dela Winnipeg Jets in St. Louis Blues.

Trije pari konferenčnih polfinalov so bili znani že pred današnjo tekmo. Na vzhodu sta to Toronto Maple Leafs – Florida Panthers in Washington Capitals – Carolina Hurricanes, na zahodu pa Vegas Golden Knights – Edmonton Oilers. Slednji so v prvem krogu s 4:2 v zmagah končali sezono Anžeta Kopitarja in njegovih Los Angeles Kings.

Liga NHL, 3. maj (konferenčni četrtfinale):

Konferenčni četrtfinale Zahod:

Los Angeles Kings – Edmonton Oilers /2:4/

Winnipeg Jets – St. Louis Blues /3:3/

Dallas Stars – Colorado Avalanche /4:3/

Vegas Golden Knights – Minnesota Wild /4:2/ Vzhod:

Washington Capitals – Montreal Canadiens /4:1/

Toronto Maple Leafs – Ottawa Senators /4:2/

Tampa Bay Lightning – Florida Panthers /1:4/

Carolina Hurricanes – New Jersey Devils /4:1/ // razmerje v zmagah, igrajo na štiri zmage

