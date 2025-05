Winnpeg Jets imajo drugo priložnost za napredovanje

V ligi NHL samo še dva od osmih udeležencev drugega kroga končnice nista znana. Colorado Avalanche in Dallas Stars bodo odločilno sedmo tekmo odigrali v noči na nedeljo, Winnipeg Jets in St. Louis Blues pa šesto igrajo v noči na soboto. S 3:2 v zmagah vodijo hokejisti iz Kanade, ki so bili po rednem delu sezone prvi v zahodni konferenci. Dobili so 12 zmag več kot njihov nasprotnik v prvem krogu končnice.