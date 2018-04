Roglič ubranil rumeno majico in dobil že drugo dirko v sezoni

Roglič ima na dirkah svetovne serije zdaj dve skupni zmagi. Eno več od 28-letnega Zasavca ima Simon Špilak, ki je leta 2010 dobil dirko po Romandiji, v letih 2015 in 2017 je bil najboljši na dirki po Švici. Leta 2010, le nekaj tednov po Špilakovem uspehu na Romandiji, je Janez Brajkovič postal končni zmagovalec kriterija Dauphine. Vsi so zmagali na etapnih dirkah. Leta 2011 je Grega Bole zmagal na enodnevni veliki nagradi Ouest France - Plouay.

