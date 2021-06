Kdo bo stopil v čevlje Primoža Rogliča?

Slovenski kolesarji in kolesarke se bodo danes v Kopru pomerili še za naslov državnega prvaka v cestni vožnji. Na štartu bodo skoraj vsi najboljši slovenski kolesarji, z izjemo branilca naslova Primoža Rogliča (Jumbo-Visma), ki se je v pripravljalnem obdobju pred francoskim Tourom odločil za popoln tekmovalni post. 103 kilometre dolga krožna trasa bo speljana ob slovenski obali, edini vzpon na dirki bo na Markovec. Kolesarke bodo v šestih krogih opravile 990 m skupnega vzpona, moški pa v desetih krogih 1650 m vzpona. Štart in cilj dirke bosta pri olimpijskem bazenu v Kopru.

Lani je bila cestna dirka s ciljnim vzponom na Krvavec speljana po okusu hribolazcev, letos bodo v ospredju bržkone specialisti za šprint.

Na štartu bodo skoraj vsi slovenski kolesarji iz ekip svetovne serije, z izjemo branilca naslova Primoža Rogliča (Jumbo-Visma), ki je v pripravljalnem obdobju na francoski Tour načrtno izpustil vse tekme.

Luka Mezgec, ki je v petek zmagal na kriteriju Tadeja Pogačarja, sodi v ožji krog favoritov. Foto: Grega Valančič/Sportida

Za naslov državnega prvaka in dres s slovenskimi obeležji, ki ga bo zmagovalec dirke nosil do naslednjega državnega prvenstva, se bodo udarili aktualni zmagovalec francoskega Toura Tadej Pogačar, Jan Polanc (oba UAE), Matej Mohorič, Domen Novak in državni prvak v vožnji na čas Jan Tratnik (vsi Bahrain-Victorious, kar jim daje veliko prednost pred konkurenco) ter Luka Mezgec (Bile Exchange). Najboljši šprinter med naštetimi se vrača po prebolelem koronavirusu in je kot kaže v dobri formi. V petek je na Kriteriju Tadeja Pogačarja pometel s konkurenco in na atraktivni dirki zmagal že tretjič zapored.

V boj z najboljšimi se lahko vmeša tudi Žiga Jerman iz prokontinentalne italijanske ekipe Androni Giocattoli Sidermac, prav tako specialist za šprinte.

Z močno številčno zasedbo bosta na štartu tudi obe slovenski kontinentalni ekipi Adria Mobil in Ljubljana Gusto Santic, svoje priložnosti bodo iskali tudi kolesarji novogoriškega MebloJgi Pro-Concrete in Kolesarskega kluba Kranj.

Kolesarji se bodo na progo podali ob 14. uri, dekleta pa bodo štartala že ob 8.30.

Naslov državne prvakinje brani Urša Pintar iz ekipe Ale BTC Ljubljana, delo pa ji bo zagotovo otežila njena klubska kolegica Eugenia Bujak, ki je v četrtek že tretjič postala državna prvakinja v kronometru.

Poleg prvaka med člani in članicami bodo znani tudi novi državni prvaki v kategorijah mlajših in starejših mladincev ter starejših mladink.

