Avtor:
B. B.

Sobota,
11. 10. 2025,
9.04

Osveženo pred

35 minut

Sobota, 11. 10. 2025, 9.04

35 minut

Vrača se

Robin Orins je premagal svoje strahove in se vrača

Robin Orins | Navadil se je živeti s svojimi strahovi. | Foto Guliverimage

Navadil se je živeti s svojimi strahovi.

Foto: Guliverimage

Robin Orins, mladi belgijski kolesar bi moral živeti svoje sanje, potem ko je v profesionalnem kolesarstvu veliko obetal. A 23-letnik se je moral žal soočati s hudimi strahovi in panični napadi. Očitno jih je premagal, saj bo danes kolesaril na dirki po Lombardiji.

Medtem ko so se njegovi vrstniki veselili uspehov, je Robin Orins bil posebno bitko. Po mesecih terapij in odkrivanja, kaj pomeni biti vesel, se je spet pripravljen vrniti v kolesarstvo in ne govoriti samo o kolesarstvu, ampak tudi o veliko pomembnejših stvareh, o duševnem zdravju. Svojo zgodbo je 10. oktobra, ko je dan duševnega zdravja, delil na uradni spletni strani ekipe Lotto.

Še leta 2023 je obetavni mladi kolesar podpisal svojo prvo profesionalno pogodbo z ekipo Lotto Cycling Team. Kazal je izjemne rezultate, navduševal na dirkah in vse je kazalo, da je pred njim bogata športna kariera. A za tem se je vse obrnilo na glavo.

"Fizično in psihično sem bil popolnoma prazen. Medtem ko so drugi praznovali konec sezone, sem imel jaz panične napade, jokal ure in ure in znova sem poskušal najti samega sebe. Bilo me je strah, celo samega sebe," je zapisal Orins.

Kar naenkrat je udarilo še desetkrat močneje

Njegove težave so prišle tako daleč, da se je povsem umaknil s tekmovanj in javnosti. Poiskal je pomoč strokovnjakov in kolo zamenjal za obiske pri psihologu in psihiatru. "Kar naenkrat je vse udarilo desetkrat močneje, ampak ko sem enkrat doživel pozitivno izkušnjo, sem ugotovil, da še vedno lahko začutim nekaj dobrega."

Njegova pot nazaj je bila postopna. Sprva je bil velik uspeh, da je lahko šel na kratek tek. Po dolgem času, ko se je usedel na kolo, se mu je vse zdelo tuje, a se je pozneje privadil na kolo. Pravzaprav se je naučil živeti s svojimi strahovi.

Pogovor pomaga

Konec julija je prišel na start Tour de Wallonie, danes pa bo štartal na dirki po Lombardiji, zadnjem spomeniku sezone, kjer je glavni favorit naš Tadej Pogačar. Za mnoge kolesarje bo to le še ena dirka v nizu, za Orinsa, ki meni, da ni edini s takšno zgodbo, pa dokaz, da je še vedno zraven.

"Danes vem, da pogovor pomaga. In upam, da lahko vsak, ki preživlja težke trenutke, skozi mojo zgodbo vidi, da ni sam," je še povedal Belgijec.

