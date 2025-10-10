Olimpijski prvak na stezi in evropski na cestise poslavlja

Eden najboljših italijanskih kolesarjev Elia Viviani, olimpijski prvak na stezi leta 2016 v Riu in evropski prvak na cesti leta 2019, je sporočil, da se po sezoni poslavlja od tekmovanj. Na cesti bo zadnjič nastopil 15. oktobra na dirki po Venetu, tekmoval pa bo tudi na svetovnem prvenstvu na stezi v Čilu, ki bo na sporedu od 22. do 26. oktobra.

Poleg zlata v disciplini omnium leta 2016 je Elia Viviani osvojil še dve olimpijski kolajni v Tokiu in Parizu, na cesti pa je kot sprinterski specialist zabeležil 90 zmag in je med tistimi, ki je osvojil etape na vseh treh tritedenskih dirkah. Njegove ekipe so bile Soudal Quick-Step, Ineos Grenadiers, Lotto, Cofidis in Cannondale.

"Kariero si želim končati, ko sem še na visoki ravni. Tudi na zadnjih dirkah želim biti v vrhu, zakaj ne bi v Santiagu osvojil še kakšne medalje ali celo mavrično majico prvaka. Sem pa zelo zadovoljen s tem, kar sem dosegel. Kolesarjenje me je naučilo živeti, oblikovalo me je kot športnika in človeka," je dejal 36-letni Viviani. Dodal je, da bo dirka po Venetu njegova zadnja na cesti, saj se konča v njegovem rojstnem kraju Veroni: "Poslovil se bom lahko v krogu navijačev, prijateljev in družine."