23-letni belgijski kolesarski zvezdnik Remco Evenepoel, ki se je v nedeljo z zmago na četrtem kolesarskem spomeniku te sezone Liege-Bastogne -Liege prepričal, da je v izjemni formi, bo pred Dirko po Italiji, ki se začenja 6. maja, v Španiji opravil zadnji sklop priprav.

Po poročanju specializiranega kolesarskega portala Cyclingnews bo nastanjen v hotelu Syncrosfera v mestu Denia na jugovzhodu Španije, ki je v zadnjih letih postal priljubljen zaradi svojih hipoksičnih oz. višinskih hotelskih sob, ki lahko poustvarijo atmosferske pogoje bivanja na visoki nadmorski višini (v sobah je znižana vsebnost kisika). Športnikom tako omogoča intenziven trening na nizki nadmorski višini, hkrati pa jim pomaga povečati njihovo zmogljivost za prenos kisika s spanjem v hipoksičnih oz. višinskih sobah.

Foto: promocijsko gradivo

Hotel Syncrosfera sta v preteklosti uporabljala tudi Mathieu van der Poel (Alpecin-Deceuninck) in slovenski šampion Tadej Pogačar (UAE Team Emirates), ki mora zaradi poškodbe levega zapestja trenutno mirovati.

Hotel Syncrosfera ima 14 višinskih sob, ki so opremljene z umetnim hipoksičnim sistemom, ki ustvarja pogoje, kakršni so na nadmorski višini štiri tisoč metrov.

Evenepoel, ki je zadnje tri tedne tako kot Primož Roglič in Jan Tratnik treniral na nadmorski višini na vulkanski gori Teide na kanarskem otoku Tenerife, naj bi v hotelu Syncrosfera ostal do 3. maja, od tam pa bo odpotoval neposredno v Pescaro na začetek Gira. Dirka po Italiji se bo začela v soboto, 6. maja, z 19,6 kilometra dolgim posamičnim kronometrom, med največje favorite za zmago pa sodita prav Evenepoel in slovenski šampion Primož Roglič.

Trener: Remco je zdaj blizu svoje najboljše različice

Trener Evenepoela Koen Pelgrim je v pogovoru za flamske medije pojasnil, da je njegov varovanec temelje za Giro postavil že na Tenerifu, teden dni v hotelu Syncrosfera pa naj bi mu pomagal doseči vrhunec v tretjem tednu dirke. "Če pogledam njegove vrednosti, bi rekel, da je zdaj približno na 100 odstotkih svoje zmogljivosti. Še vedno lahko nekje napreduje, vendar je zdaj blizu najboljše različice Remca," je prepričan Pelgrim.

"Zdaj želimo ohraniti njegovo bazo čim širšo, tako da nekaj višinskih treningov opravimo časovno čim bližje Giru. Izvedli bomo tudi nekaj posebnih treningov z njegovim kolesom za kronometer," je napovedal. "Ko se spustiš z gore, začne učinek višine postopoma bledeti. Dlje ko lahko obdržite ta dražljaj, tem bolje je. Nato ga lahko izkoristite in odnesete na Giro. Pomembno bo biti čim boljši v tretjem tednu, ki bo morda odločilen," predvideva Pelgrim.

Foto: Guliverimage

Bodo vsa odrekanja na koncu poplačana?

Evenepoel je v zadnjih mesecih vse podredil kolesarstvu. "Od začetka januarja do konca Gira konec maja me ne bo doma več kot sedem ali osem dni," je svoje dneve odsotnosti od doma prešteval po zmagi v Liegeu. "Biti doma manj kot dva tedna v šestih mesecih je precej težko. Toda vse je vredno, ko zmagaš na veliki dirki. Če se bom na Giro odpravil z veliko samozavesti in motivacije, bodo vsa odrekanja poplačana," je odločen belgijski as.

Preberite še: