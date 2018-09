Razočarani mladi slovenski kolesar napovedal konec kariere

Prvi dan svetovnega prvenstva v cestnem kolesarstvu v avstrijskem Innsbrucku slovenski reprezentanci ni prinesel vrhunskega rezultata. V vožnji na čas sta mladinki, sicer debitantki na SP, Vita Movrin in Nika Jančič, zasedli 32. in 37. mesto, mlajša člana Jaka Primožič in Izidor Penko pa 41. oziroma 64. mesto. Zadnji je celo napovedal konec kariere.

Že dopoldne so kronometer opravile mladinke. S progo med Hall-Wattensom in Innsbruckom v dolžini 20 kilometrov sta se spopadli tudi dve Slovenki, obe debitantki na SP. Boljša od obeh je bila Movrinova na 32. mestu z dvema minutama in devetimi sekundami zaostanka. Jančičeva je osvojila 37. mesto, zaostala je za 2:31.

Druga resno kolesari šele dva meseca, pred tem se je ukvarjala z atletiko in s teki na srednje proge. Movrinova prihaja iz gorskega kolesarstva, je državna prvakinja v olimpijskem krosu.

Naslova se je razveselila Nizozemka Rozemarijn Ammerlaan, sedem sekund je bila počasnejša Italijanka Camilla Alessio, 18 sekund pa Britanka Elynor Backstedt.

"Na začetku sem težko našel ritem"

"Na spustu v zadnjem ovinku, kakšna 2,5 kilometra do cilja, se je naredila takšna napaka, da nisem mogel dovolj zavirati, mogoče me je malo zgrabila panika. Šel sem v avto," je dejal Penko. Foto: Urban Urbanc/Sportida Več je slovenska reprezentanca pričakovala od popoldanskih nastopov Primožiča in Penka, ki sta se morala spopasti s 27,8 kilometra dolgo progo med Wattensom in Innsbruckom. Primožič je prišel do cilja brez večjih težav, 2:33 minute za novim-starim prvakom Dancem Mikkelom Bjergom. Precej več težav je imel Penko, ki je po težavah s kolesom trčil v avtomobil, padel in moral zamenjati kolo.

"Na začetku sem težko našel ritem. Nato sem se ustalil in vse je šlo nekako v redu. Na vmesnem času sem imel šesti čas. Poskušal sem iztisniti vse, kar se je dalo. Vmes sem imel težave s kolesom. Poskušal sem jih sam odpraviti. Na spustu v zadnjem ovinku, kakšna 2,5 kilometra do cilja, se je zgodila takšna napaka, da nisem mogel dovolj zavirati, mogoče me je malo zgrabila panika. Šel sem v avto," je dan nazorno opisal Penko.

Letos je bil na EP drugi in na sredozemskih igrah tretji, obakrat v uri resnice, zato je na SP meril visoko. "Ne vem, kaj naj rečem. Meril sem visoko. Zdi se, da mi SP ni usojen," je bil razočaran Penko, ki je od padca do cilja prikolesaril na cestnem kolesu.

Slovo od kolesarjenja

Jaka Primožič stopa v velike čevlje. Foto: Urban Urbanc/Sportida Še več, razočaranje je bilo tako hudo, da je napovedal slovo od kolesarstva. "To je bil vrhunec sezone. Zdi se, da je to vse, kar zadeva moje kolesarjenje. Neumno se mi zdi nadaljevati v slabih pogojih, da se ne morem preživeti. Se šolam in mislim, da je to boljša možnost kot kolesarjenje na kontinentalni ravni," je pojasnil Penko in priznal, da je imel letos težave z motivacijo, zato je tudi začel razmišljati o slovesu.

S tem štafeto v reprezentanci mlajših članov predaja Primožiču, ki ob slovesu Tadeja Pogačarja - ta je napovedal, da se ob selitvi v svetovno serijo k UAE Emirates poslavlja od konkurence U23 - stopa v velike čevlje.

"Računajo name, da bom nadomestil oba. Upam, da mi bo to uspelo. Stopam v velike čevlje. Dal bom vse od sebe, da ne razočaram drugih in sebe. Lani sem nekaj izgubil z boleznijo. Letos se popravljam, sem na takšni ravni, kot bi moral biti lani. Eno leto sem izgubil, časa je še precej," je povedal Primožič.

Srebrn med mlajšimi člani je bil Belgijec Brent van Moer s 33 sekundami zaostanka, bronast pa še en Danec Mathias Norsgaard, ki je zaostal še pet sekund več.