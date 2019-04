Razkrite bodo vse podrobnosti

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Od 19. do 23. junija bo na slovenskih tleh potekala tradicionalna in mednarodno zelo prepoznavna kolesarska dirka Po Sloveniji. V torek ob 11. uri bo organizator v neposrednem prenosu na Siol.net razkril, katere ekipe bodo prišle tokrat, kje bo potekala trasa in preostale tehnične podrobnosti.