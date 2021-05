Prva tekma v olimpijskem krosu Lecomtovi, Žakljeva 39.

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Francoska gorska kolesarka Loana Lecomte je zmagovalka prve letošnje tekme svetovnega pokala v olimpijskem krosu. Mladinska svetovna prvakinja je bila v nemškem Albstadtu boljša od članske svetovne prvakinje in rojakinje Pauline Ferrand-Prevot, tretje mesto pa je zasedla Američanka Haley Batten. Edina slovenska predstavnica Tanja Žakelj je bila 39.

Dvaintridesetletnica iz Idrije nikoli ni bila v ospredju, že po prvem krogu pa je za najboljšimi zaostala več kot minuto. Na koncu je po petih krogih z zaostankom 8:30 minute zasedla 39. mesto.

Slavila je 21-letna Lecomtova, ki je lani v Leogangu v Avstriji postala mladinska svetovna prvakinja. V cilju je imela 53 sekund prednosti pred prvo favoritinjo Ferrand-Prevotovo. Tretje mesto je na prvi tekmi za svetovni pokal v karieri osvojila 22-letna Battenova (+1:15).

Popoldan bodo na 4,1 km dolgi in zahtevni progi v Albstadtu nastopili še moški. Od Slovencev bo na startu Rok Naglič.

Mladinci so bili na startu v soboto. V moški konkurenci do 23 let je bil od Slovencev najboljši Matjaž Lozar na 75. mestu, Matic Kranjec Žagar pa je bil 113. Pri mladinkah je Vita Movrin odstopila v četrtem krogu. V petek v sprinterski preizkušnji Slovencev ni bilo na startu najboljše štirideseterice tekmovalcev.

