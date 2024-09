Primož Roglič se bo danes soočil z novim posebnim izzivom na Dirki po Španiji, kjer bo poskušal potrditi sloves najboljšega kolesarja na Vuelti. Po napornem drugem tednu, v katerem je pridobil dragocene minute v primerjavi z vodilnim Benom O'Connorjem, ima v mislih le 16. gorsko etapo, v kateri bi lahko prišel do rdeče majice. Rogličev zaostanek za vodilnim sicer znaša 1:03, vendar je pred njim zaključni vzpon na Lagos de Covadonga – klanec, ki ga je leta 2021 že premagal in na vrhu slavil prepričljivo zmago. Bodo danes njegove noge dovolj močne, da prevzame vodstvo? Že zdaj je jasno, da se na Vuelti obeta nov razburljiv in zanimiv dan.

Po kazni 20 sekund v nedeljski etapi zaradi vožnje za ekipnim avtomobilom po zamenjavi kolesa pred ciljnim vzponom se bo Primož Roglič (Red Bull - BORA - hansgrohe) namesto s 43 sekundami zaostanka v boj za rdečo majico podal z zaostankom minute in treh sekund.

Če gledamo na podatek, da je v drugem tednu v primerjavi z vodilnim Benom O'Connorjem (Decathlon AG2R) pridobil skoraj tri minute, je to dober znak pred zadnjimi etapami Vuelte.

Opraviti s 4000 višinskimi metri in tremi težkimi klanci

Vzpon Mirador del Fito. Foto: A. S. O. Že danes bi se lahko karte med vodilnimi znova premešale. V 181,5 kilometra bodo kolesarji morali opraviti s 4000 višinskimi metri. Na poti bosta dva kategorizirana klanca I. kategorije, nekaj nekategoriziranih in zaključni na Lagos de Covadongo.

Vse skupaj se bo z zaprto vožnjo začelo ob 12.50. Do prvega resnega klanca, ki bo prišel na vrsto na 70. kilometru, bo nekaj krajših, a ti kolesarjem ne bodo povzročali večjih težav. Tempo se bo lahko dodobra navil na vzponu Mirador del Fito, ki bo dolg 7 kilometrov in bo imel 8-odstotno povprečno naklonino. Najtežje bo na sredi klanca, kjer bo imela cesta naklon 12 odstotkov.

Po spustu bo prišel na vrsto Alto de Bada, ki bo lahko naredil nekaj nevšečnosti, a ni kategoriziran. Zato pa sledi Collada Llomena – zelo zahteven vzpon. Dolžina gorskega cilja I. kategorije znaša 7,5 kilometra, imel pa bo povprečno 9,4-odstotno naklonino in nobenega odseka, kjer bi si kolesarji lahko kaj oddahnili.

Roglič in vnovični klic znamenitega klanca

Vzpon Collada Llomena. Foto: A. S. O. Ko bodo kolesarji dosegli vrh, bo pred njimi še 56 kilometrov vožnje. Sprva bo sledil dolg spust in nekaj ravninske vožnje, dokler ne bodo pred seboj zagledali še zadnjega dela trase. Vzpon na Lagos de Covadonga.

Roglič bo tako drugič v karieri dobil klic znamenitega klanca. To je namreč vzpon, ki ga je leta 2021 že odpeljal in na vrh prišel kot prvi. Takrat je za seboj pustil vse tekmece za 1:35. Tudi Enrica Masa, ki je trenutno tretji v skupnem seštevku. Če bi slovenskemu kolesarju še enkrat uspel takšen met, potem bi bil po koncu današnjega dne v rdeči majici vodilnega.

"Lepi spomini. Bomo videli, ali je moj klanec. Vsak dan je nova priložnost. Ponovno se bo treba dobro pripraviti. Težak klanec je na koncu," je Roglič odgovoril na vprašanje, ali se veseli svojega klanca, ki bo prišel na vrsto ob zaključku današnjega dne.

Zaključni vzpon dneva. Foto: A. S. O.

Vzpon na Covadongo bo dolg 12,5 kilometra in bo imel povprečno 6,9-odstotno naklonino. Toda vzpon ekstra kategorije ima kar nekaj pasti in odsekov, ki bodo tudi 16-odstotni.

V prvih osmih kilometrih bo naklon 9-odstotni, kar bo po dolgem dnevu za marsi koga velik izziv. Okoli petega kilometra bi lahko videli napade med vodilnimi, če se ne bodo odločali zanje že prej. Cesta bo namreč imela lep čas več kot 10-odstotni naklon. Po približno šestih kilometrih vožnje navkreber se bo cesta dvignila na 16 %.

Nekaj počitka bo sledilo po sedmem kilometru in nato po devetem, ko se bodo malenkost celo spustili navzdol. Vse do enajstega kilometra se bodo kolesarji znova vzpenjali, nato bo sledil rahel spust in za zaključek krajši vzpon do cilja na nadmorski višini nekaj manj kot 1100 metrov.

Tako kot v nedeljo bi lahko tudi danes kolesarje na vrhu pričakala megla, nižje temperature (okoli 10 stopinj Celzija), lahko pa bi ponagajala še kakšna kaplja dežja.

Bo moral Ben O'Connor predati majico najboljšega?

In kako kaže v boju za rdečo majico najboljšega? Ben O'Connor jo ima na svojih plečih vse od šeste etape, ko je celotno karavano presenetil z begom in favoritom vzel več minut. Dobro se je držal tudi v nedeljo na brutalnem vzponu Cuitu Negru, kjer je bilo nekako slutiti, da bi lahko izgubil vodilno mesto.

Bo Ben O'Connor ostal v rdečem? Foto: Guliverimage

A se je vnovič izkazal za žilavega tekmeca, kar poudarja tudi Roglič: "Ben je v zelo dobri formi. Odličen kolesar je. Nekaj dobrih rezultatov je že dosegel. Ni presenečenje. V vodstvu je. Pridobil je čas z zelo dobro predstavo. Sam je kolesaril pred vsemi nami. Trenutno še vedno kolesari zelo dobro. Na koncu je on Ben O'Connor. Močan fant. Veliko je že dosegel na tritedenskih dirkah. Močan je. Velik izziv je. Na vseh je, da ga izzovemo."

Zanimivo bo videti, kaj bodo naredili Mas in druščina. Bo kdo napadel že zgodaj?

Ne glede na vse je videti, da bo moral v prihodnjih dneh oddati majico vodilnega. Najverjetneje našemu Rogliču, ki počasi, a vztrajno topi zaostanek. Močne noge kaže tudi Mas, ki mu bolj ležijo strmi klanci, aktiven pa je tudi še en Španec, Mikel Landa s svojo ekipo Soudal Quick-Step.

Kaj bo storil Enric Mas? Foto: Unipublic/Cxcling/Jose Carlos Diaz

Zanimivo bo videti, če se bo kdo iz elitne deseterice odločil za skok na zaključnem vzponu. Vendarle bodo imeli nato v sredo in četrtek nekaj "počitka" pred zelo zahtevnim vikendom. Richard Carapaz (EF Education Frist) je že ničkolikokrat dokazal, kako žilav tekmec je in kako rad se poslužuje napadov. Tu sta še David Gaudu (Groupama FDJ) in Carlos Rodriguez (INEOS Grenadiers), zelo zanimiv kolesar pa je mladi Danec Mattias Skjelmose (Lidl-Trek). V nedeljo je v cilj prikolesaril skupaj z Rogličem in Masom, pred Vuelto pa je jasno izpostavil, da se bo tritedenske španske dirke lotil postopno in bo stopnjeval tempo v zaključku. Zelo živahen je bil tudi Pavel Sivakov iz vrst UAE Emirates, ki zaokrožuje elitno deseterico in za vodilnim zaostaja 5:12.

Jasno je, da se nam obeta nov zanimiv dan na Vuelti, v katerem bi se lahko karte med favoriti, ki zagotovo že čutijo utrujenost po napornih etapah, premešale.