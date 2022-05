Presenetljiv razplet sprinterske etape #video

Italijan Alberto Dainese je zmagovalec ravninske 11. etape kolesarske Dirke po Italiji od Santarcangela di Romagne do Reggio Emilie (203 km). V ciljnem sprintu je bil boljši od Kolumbijca Fernanda Gavirie in rojaka Simoneja Consonnija. Rožnato majico je obdržal Španec Juan Pedro Lopez.

So se pa pri vrhu skupnega seštevka vseeno zgodile spremembe, potem ko je tri bonifikacijske sekunde na letečem cilju vzel Ekvadorec Richard Carapaz (Ineos Grenadiers).

Zmagovalec Gira pred tremi leti je tako s četrtega napredoval na drugo mesto, za vodilnim Lopezom (Trek-Segafredo) pa zdaj zaostaja 12 sekund. Prav toliko zaostaja tudi tretji Portugalec Joao Almeida (UAE Team Emirates), na četrto mesto pa je zdrsnil Francoz Romain Bardet (Team DSM), ki ima 14 sekund zaostanka za rožnato majico.

Edini preostali slovenski predstavnik Domen Novak (Bahrain-Victorious) je v cilj v vlogi pomočnika pripeljal kot 138. z zaostankom 47 sekund. V skupnem seštevku ostaja 54. (+47:37).

🇮🇹 It's a first Giro d'Italia 2022 Stage win for Italy

🥇 Alberto Dainese 𝙙𝙚𝙡𝙞𝙫𝙚𝙧𝙨 on home soil



𝙁𝙤𝙧𝙯𝙖 Dainese! 👏#Giro | @alberto_dainese | @TeamDSM pic.twitter.com/Bfx9wQjGyE — Eurosport (@eurosport) May 18, 2022

V današnji etapi je bilo od samega začetka jasno, da bomo videli zaključni sprint glavnine. Potem ko je glavnina 90 kilometrov pred ciljem ujela dva ubežnika, je v zadnji tretjini etape oz. 58 kilometrov pred ciljem zbežal Dries De Bondt (Alpecin-Fenix). Glavnina je sicer precej tvegala in ga ujela vsega kilometer pred ciljem.

Nato je v sprintu za slavje domačih privržencev kolesarstva poskrbel Alberto Dainese (Team DSM), ki je z veliko hitrostjo prehitel Gavirio (UAE Team Emirates), Consonnija (Cofidis) in preostale favorizirane sprinterje. Ti so namreč nekoliko prehitro začeli sprint in na koncu nemočni opazovali, kako jih je prehitel Dainese. To je bila tretja zmaga za 24-letnega Italijana, prva po več kot dveh letih.

"Resda to ni moje domače mesto, to bo Treviso nekoliko kasneje, ampak občutek je vseeno izjemen. Vendarle je to etapa Gira. Ne morem verjeti, kaj se je pravzaprav zgodilo. Bil sem nekoliko zaprt, potem pa sem našel prazen prostor in prehitel Gavirio za zmago. Občutek je super," je organizatorjem po dirki dejal Dainese.

WOOO ALBERTO!!! 🥳🥇 @alberto_dainese takes a superb win in the fast finale after some great work by the guys in the lead-out!🙌🏻#KeepChallenging #Giro pic.twitter.com/HdGaux4NnG — Team DSM (@TeamDSM) May 18, 2022

"Naš načrt je bil, da v sprint pripeljemo Ceesa Bola. V zadnjih kilometrih smo ga spremenil, saj je dejal, da se ne počuti najbolje. Poskušal sem ostati zbran in sproščen. Moram se zahvaliti tudi Bardetu, ki me je kot kandidat za visoko uvrstitev v skupni razvrstitvi popeljal skozi zadnji ovinek. To kaže, da res delamo kot ekipa," je ekipo pohvalil mladi Italijan.

Giro je moral sicer zapustiti Eritrejec Biniam Girmay (Intermarche-Wanty-Gobert). Zmagovalec torkove desete etape si je namreč pri odpiranju penine poškodoval levo oko, zaradi česar se je ekipa po posvetu z Eritrejcem in zdravniškim osebjem odločila, da 22-letnik zapusti rožnato pentljo.

V četrtek bo na sporedu razgibana etapa od Parme do Genove (204 km). V njej bodo morali kolesarji premagati 2600 višinskih metrov, vseeno pa ne gre pričakovati sprememb med najboljšimi v boju za rožnato majico.

Izidi 11. etape, Santarcangelo di Romagna - Reggio Emilia (203 km):

1. Alberto Dainese (Ita/Team DSM) 4:19:04

2. Fernando Gaviria (Kol/UAE Team Emirates) isti čas

3. Simone Consonni (Ita/Cofidis)

4. Arnaud Demare (Fra/Groupama-FDJ)

5. Caleb Ewan (Avs/Lotto Soudal)

6. Mark Cavendish (VBr/Quick-Step Alpha Vinyl)

7. Edward Theuns (Trek-Segafredo)

8. Sacha Modolo (Ita/Bardiani-CSF-Faizane)

9. Phil Bauhaus (Nem/Bahrain-Victorious)

10. Lawrence Naesen (Bel/AG2R Citroen)

...

138. Domen Novak (Slo/Bahrain-Victorious) 0:47

... Skupni vrstni red (11/21):

1. Juan Pedro Lopez (Špa/Trek-Segafredo) 46:43:12

2. Richard Carapaz (Ekv/Ineos Grenadiers) + 0:12

3. Joao Almeida (Por/UAE Team Emirates) isti čas

4. Romain Bardet (Fra/Team DSM) 0:14

5. Jai Hindley (Avs/Bora-Hansgrohe) 0:20

6. Guillaume Martin (Fra/Cofidis) 0:28

7. Mikel Landa (Špa/Bahrain-Victorious) 0:29

8. Domenico Pozzovivo (Ita/Intermarche-Wanty-Gobert) 0:54

9. Emanuel Buchmann (Nem/Bora-Hansgrohe) 1:09

10. Pello Bilbao (Špa/Bahrain-Victorious) 1:22

...

54. Domen Novak (Slo/Bahrain-Victorious) 47:37

...

Preberite še: