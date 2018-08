Zvezdniška zasedba na popravnem izpitu

Veliko bo kolesarjev, ki jim dosedanji del sezone zaradi različnih vzrokov ni uspel, zato jim dirka pomeni popravni izpit. Med temi kolesarji so trije, ki so Vuelto že dobili, Italijana Vincenzo Nibali in Fabio Aru ter Kolumbijec Nairo Quintana. Nibali je sicer sezono dobro začel, toda na dirki po Franciji, ki je bila njegov glavni cilj, je imel smolo, zato bo obliž na rane iskal v Španiji. Za Arujem je povsem ponesrečena sezona, tudi Quintana si je od nje zagotovo obetal več.

Poleg omenjenih kolesarjev bo na startu še en zmagovalec te dirke, Španec Alejandro Valverde, toda zdi se, da dolge preizkušnje ni več dovolj pripravljen, zato ga ne uvrščajo v krog favoritov.

Tudi Porte, Uran, Zakarin bodo reševali sezono

Ne najbolj posrečeno sezono bodo reševali tudi Avstralec Richie Porte, Južnoafričan Louis Mentjes, Rus Ilnur Zakarin, lani za Chrisom Froomom in Nibalijem tretji na dirki, ter Kolumbijec Rigoberto Uran. Zanimivo bo videti, kako bo tokrat delovala ekipa Skyja, ki na dirko ne pošilja izrazitega favorita, bodo pa imeli priložnost nekateri, ki so se doslej izkazali kot pomočniki. V prvi vrsti Španec David de la Cruz.

Navijači slovenskega asa Primoža Rogliča bodo zagotovo spremljali, kako bodo tekmovali njegovi ekipni kolegi iz nizozemske ekipe Lotto Nl-Jumbo. Ti so v Malago prišli brez sprinterja, a z dvema kolesarjema, ki se naj bi borila za najvišja mesta. Na Touru je to že dobro uspevalo Stevnu Kruijswijku, tokrat imajo v ekipi še Novozelandca Georga Bennetta. V širšem krogu favoritov še angleška dvojčka Simon in Adam Yates, Kolumbijec Miguel Angel Lopez in Francoz Thibaut Pinot.

Luka Mezgec bo eden dveh Slovencev na dirki. Ob njem bo kolesaril še Luka Pibernik. Foto: Vid Ponikvar

Pisana na kožo hribolazcem

Tritedenska dirka, dolga dobrih 3200 kilometrov je pisana na kožo hribolazcem, kar devet etap bo imelo cilj na vrhu vzpona. Poleg uvoda bo še ena vožnja na čas, ura resnice čaka kolesarje v 16. etapi, ko bo kronometer dolg 32 kilometrov.

Tudi sprinterji bodo lahko prišli na svoj račun, a sprinterska konkurenca ni tako zanimiva, čeprav bo tudi nastopil neuničljivi Slovak Peter Sagan. Poleg njega se bodo za etapne zmage zagotovo borili Italijan Elia Viviani, Francoz Nacer Bouhanni, Italijan Matteo Trentin in še kdo, želja Slovencev je, da se bo kakšna možnost ponudila tudi Mezgecu.

