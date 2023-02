Ponosni na pomlajeno ekipo in državnega prvaka

Foto: Vid Ponikvar/Sportida Kolesarski klub Adria Mobil, ki je lani praznoval 50. jubilej, vstopa v sezono 2023 spremenjen in pomlajen. V članski vrsti so kar štirje novi člani, dva prihajata iz mladinske selekcije, kar zaokroža napore in delo kluba na področju razvoja mladih talentov. Ponosni pa so tudi, da imajo v svojih vrstah Kristijana Korena, državnega prvaka na cestni dirki. Ta bo na dirkah oblečen v dres državnega prvaka, posebej razpoznavno bo tudi njegovo kolo.

"Naslova članskega državnega prvaka Slovenije in svetovnega prvaka na velodromu med mladinci nam narekujeta odgovorno delo v vseh selekcijah. V članski kontinentalni, letos mednarodno obarvani ekipi je deset fantov, med katerimi je velik razpon v starosti, tako da bo zanimivo opazovati preplet mladosti in izkušenj. Kar zadeva najmlajše, ki vadijo v klubu, razveseljuje dejstvo, da njihovo število še vedno narašča, z vadbo na velodromu, za katerega si želimo, da bi bil saniran v najkrajšem mogočem času, pa postajajo čedalje boljši in se približujejo evropskemu vrhu," je dogajanje v klubu komentiral direktor kluba Bogdan Fink.

Foto: Vid Ponikvar/Sportida

V organizacijskem smislu bo klub nadaljeval organizacijo kolesarskih prireditev, med katerimi izstopa dirka po Sloveniji, pa tudi preostale tradicionalne množične prireditve, kot je kolesarski maraton po dolini reke Krke.

Foto: Vid Ponikvar/Sportida Na mestu športnega direktorja članske ekipe bo tudi letos Marko Kump. Rdeče-modre Adrijine barve bodo pod taktirko kapetana Kristijana Korena zastopali še Gal Glivar, Kristjan Hočevar, Aljaž Jarc, Boštjan Murn, Tilen Finkšt, Aljaž Turk, Martin Jurik, Dimitar Jovanoski in Đorđe Đurić. Zadnji trije prihajajo iz Slovaške, Severne Makedonije in Srbije, tako da bo letos ekipa mednarodno obarvana, starostna razlika med najmlajšim in najstarejšim pa je kar 18 let. Polovica kolesarjev je svoje prve kilometre nabirala prav v Adrii Mobilu. Tudi nov mehanik, nekdanji izvrstni kolesar, Jure Zrimšek, je Novomeščan. Maser ekipe bo Benjamin Poljšak.

Foto: Vid Ponikvar/Sportida

"Z lanskimi dosežki je Kolesarski klub Adria Mobil ob svojem jubileju na najboljši način dokazal, da deluje na trdnih temeljih, kjer se prepletajo znanje, kakovost in odgovornost do dela ter predvsem strast do kolesarstva, kar so najboljša izhodišča in perspektive za še uspešnejšo prihodnost kluba," je minule rezultate in pričakovanja ocenila predsednica kluba Mojca Novak.

Foto: Vid Ponikvar/Sportida