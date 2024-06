V živo: Več tisoč ljudi že na predstavitvi ekip v Firencah

Na griču nad Firencami poteka predstavitev kolesarjev (18.30), ki bodo nastopili na letošnji dirki po Franciji. Na 111. izvedbi Toura, ki se bo v soboto, 29. junija (prvič) začel v Italiji in 21. julija končal v Nici, bo nastopilo 176 kolesarjev, med njimi tudi pet Slovencev: Tadej Pogačar in Primož Roglič, ki spadata v najožji krog favoritov za skupno zmago, Matej Mohorič, ki bo tudi letos lovil etapne zmage, ter Jan Tratnik in Luka Mezgec, ki bosta pomagala svojim kapetanom Jonasu Vingegaardu in Dylanu Groenewegnu.