Pogačar novi vodilni na dirki po ZAE

V boju za skupno vodstvo na dirki pred tretjo in peto gorsko etapo so se pomerili predvsem Pogačar (UAE Team Emirates), Portugalec Joao Almeida (Deceuninck-Quick-step) in Britanec Adam Yates (Ineos Grenadiers), ki so bili po nedeljski etapi od favoritov najvišje v skupnem seštevku.

Pogačar je na prvem vmesnem času zabeležil tretji čas in bil osem sekund pred Almeido in 13 pred lanskim zmagovalcem Yatesom. Za Ganno (Ineos Grenadiers) pa je 22-letnik s Klanca pri Komendi po polovici preizkušnje zaostajal le 11 sekund.

V cilj je zmagovalec lanskega Toura prišel s časom 14:20, vsega 24 sekund za svetovnim prvakom Ganno, ki je traso zmogel s povprečno hitrostjo 55,9 km/h, v cilju pa je bil 14 sekund boljši od drugega Švicarja Stefana Bissegerja (EF Education-Nippo). Tretji je bil Danec Mikkel Bjerg (UAE Team Emirates) z zaostankom 21 sekund. Almeida je za Pogačarjem zaostal šest sekund, Yates pa kar 34. Štiriindvajsetletni Italijan, novi nesporni kralj te discipline, je dobil še osmi zaporedni kronometer, skupaj pa je v kratki karieri cestnega kolesarja vpisal že 13 zmag, od tega 11 v vožnji na čas.

Filippo Ganna je znova slavil. Foto: Reuters

Pogačar s prednostjo petih sekund, Polanc 21.

V skupnem seštevku je vodstvo prevzel Pogačar, ki ima pred Almeido pet sekund naskoka, tretji je Italijan Mattia Cattaneo (Deceuninck-Quick-step) z zaostankom 18 sekund. Yates za Pogačarjem na petem mestu zaostaja 39 sekund. Vmes je še Avstralec Chris Harper (Jumbo-Visma) s šestimi sekundami naskoka pred Britancem.

Od preostalih slovenskih predstavnikov se je solidno odrezal tudi Jan Polanc (UAE Team Emirates) z 21. mestom. Lani tretji na državnem prvenstvu v vožnji na čas na Pokljuko je 13-kilometrsko traso opravil v času 14:45 minute. Za zmagovalcem je zaostal 49 sekund. Specialist za sprinte Luka Mezgec je bil danes med počasnejšimi na 89. mestu, v cilj pa je prišel s časom 15:36 minute s povprečno hitrostjo natanko 50 km/h.

Jan Polanc je zasedel 21. mesto. Foto: Getty Images

Ekipa Alpecin-Fenix zapustila dirko

Etape ni začel zmagovalec nedeljske prve etape ter do danes vodilni v skupnem seštevku Nizozemec Mathieu van der Poel. Specialist za enodnevne dirke je namreč pred začetkom druge etape skupaj s preostankom moštva Alpecin-Fenix zapustil preizkušnjo po ZAE. Razlog je pozitiven test na novi koronavirus enega od članov osebja, so sporočili organizatorji preizkušnje.

V torek bo na sporedu tretja etapa oziroma prva od dveh gorskih preizkušenj. Začela se bo pred prostori vesoljskega programa ZAE (Strata Manufacturing), končala pa z vzponom na Džebel Hafit po 166 kilometrih.

