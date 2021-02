Alpecin-Fenix z vodilnim kolesarjem zapušča dirko po ZAE

Kolesarsko moštvo Alpecin-Fenix zapušča dirko po Združenih arabskih emiratov, s katero se je začela svetovna serija. Razlog je pozitiven test na novi koronavirus enega od članov osebja, so sporočili organizatorji preizkušnje. Član Alpecin-Fenixa je tudi zmagovalec prve etape in vodilni v skupnem seštevku Nizozemec Mathieu van der Poel.

Moštvo, ki je lani slavilo v seštevku profesionalne kontinentalne ravni, je odločitev o odpovedi nadaljnjega sodelovanja na dirki sporočilo po posvetu z organizatorji, so še zapisali v izjavi za javnost.

Kolesarji Alpecin-Fenixa so testiranje opravili po nedeljski prvi etapi, rezultat enega od članov osebja pa je bil v mehurčku pozitiven. Okužena oseba in vsi, ki so bili z njo v tesnem stiku, so že v samoosamitvi v skladu s protokoli in ukrepi organizatorjev dirke ter zdravstvenih organov v ZAE. Moštvo čakajo dodatna testiranja, do takrat pa bodo ostali v samoosamitvi.

Skupno vodstvo bo tako danes na 13 kilometrov dolgem kronometru po otoku Al Hudajrijat branil Nizozemec David Dekker (Jumbo-Visma), v nedeljo drugi v prvi etapi. Četrti je po novem v skupnem seštevku slovenski zvezdnik Tadej Pogačar (UAE Team Emirates), ki za Dekkerjem zaostaja štiri sekunde.

Pogačarjev moštveni kolega Jan Polanc in Luka Mezgec (Team BikeExchange) sta v nedeljo v cilj prišla z glavnino. Ta je za 23 kolesarji v vodilni skupini v etapi z močnim bočnim vetrom zaostala skoraj osem minut in pol.

