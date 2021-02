Ne le Pogačar, ampak tudi Polanc in Mezgec

Potem ko je bil že dlje časa na dirki potrjen nastop Tadeja Pogačarja, je danes popoldne njegovo moštvo sporočilo, da bo nastopil tudi Jan Polanc, ki bo opravljal vlogo pomočnika na dirki, ki se bo začela 21. februarja.

The start of the 2021 World Tour season is just around the corner. Meet our team for the upcoming @uae_tour 🇦🇪:@TamauPogi 🇸🇮@davideformolo 🇮🇹@PolancJan 🇸🇮@mikkelbbjerg 🇩🇰@majkaformal 🇵🇱@FndoGaviria 🇨🇴@MaxRicheze 🇦🇷#UAETeamEmirates #RideTogether #UAETour pic.twitter.com/zQyhE6PrUn