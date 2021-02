Bloudkove nagrade za Pogačarja, rokometno reprezentanco, Kovačevo in Sladičevo

Kolesar Tadej Pogačar in člani moške rokometne reprezentance iz leta 2004 so dobitniki Bloudkove nagrade za leto 2020 za vrhunski mednarodni dosežek, najvišjo državno nagrado za šport za življenjsko delo v športu pa sta dobili Marjeta Kovač in Polonca Sladič. Na virtualni podelitvi so s filmsko upodobitvijo podelili še 12 plaket.

Na odbor za podelitev letošnjih nagrad in priznanj je prispelo kar 88 vlog za 71 nominirancev. Za nagrade je bilo podanih 46 predlogov, za plakete pa 27, kar je največ v zadnjih letih in skoraj dvakrat več kot leta 2014, je v sporočilu za javnost pojasnil novi predsednik odbora za podeljevanje Bloudkovih priznanj, alpinist Viki Grošelj.

Tadej Pogačar in rokometna reprezentanca iz leta 2004

Med prejemniki Bloudkove nagrade je tudi Beno Lapajne, vratar slovenske rokometne reprezentance, ki je leta 2004 osvojila naslov evropskih podprvakov. Foto: Vid Ponikvar Bloudkovo nagrado sta prejela kolesar Tadej Pogačar, zmagovalec lanske Dirke po Franciji in drugi na jakostni lestvici Svetovne kolesarske zveze, ter moška rokometna reprezentanca, ki je leta 2004 na šestem evropskem prvenstvu, pred domačimi navijači v Tivoliju, osvojila naslov evropskih podprvakov.

V ekipi so bili tedaj Ognjen Backović, Branko Bedeković, Boštjan Ficko, Zoran Jovičić, Andrej Kastelic, Vid Kavtičnik, Zoran Lubej, Aleš Pajović, Dušan Podpečan, Roman Pungartnik, Ivan Simonović, Gorazd Škof, Tomaž Tomšič, Renato Vugrinec, Beno Lapajne, Uroš Zorman in trener Tone Tiselj.

Lapajne je na dejstvo, da reprezentanca klub napovedim Bloudkve nagrade še ni dobila, opozoril že v intervjuju za našo rubriko Druga kariera.

Višina Bloudkove nagrade je devet tisoč evrov, Bloudkove plakete pa tri tisoč evrov. Letošnja podelitev je bila že 56. po vrsti, saj nagrade podeljujejo od leta 1965.

Najvišje državno nagrado za šport za življenjsko delo v športu sta prejeli Marjeta Kovač, redna profesorica na Fakulteti za šport Univerze v Ljubljani, in Polonca Sladič, ki je že 40 let dejavna v strelstvu.

Kovačeva je več kot 45 let predana športu v najširšem pomenu besede, kot trenerka številnim generacijam športne gimnastike in akrobatike, mednarodna sodnica, kot članica strokovnih in znanstvenih združenjih doma in v tujini ter avtorica in soavtorica več kot 1.300 strokovnih in znanstvenih gradiv, Sladičeva pa se je po končani tekmovalni karieri z enako strastjo in odgovornostjo posvetila trenerskemu in organizacijskemu delu v strelstvu in športu invalidov, je zapisano v obrazložitvi nagrade.

Bloudkove plakete so prejeli alpinistična naveza Luka Stražar in Aleš Česen, potapljačica na vdih Alenka Artnik, nekdanji košarkar in nato trener ter športni delavec Miran Jerman, novinarja Primož Kališnik in Tonček (Anton) Gider, Janko Rožman za uspešno, pestro in kakovostno šolsko ter rekreativno športno dejavnost v pomurskem prostoru, mlada biatlonca Alex Cisar in Lovro Planko, zadnji tudi smučarski tekač, zdravnica in tudi sama odlična športnica Nada Rotovnik Kozjek, poklicni pilot Slavko Avi Šorn, nekdanji judoist, pozneje trener in športni delavec Vlado Čuš ter trener in selektor slovenske reprezentance v namiznem tenisu za slepe Gregor Habjan.