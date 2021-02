Presenečenje: vsestranski Nizozemec do zmage na vetrovni etapi #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V Abu Dabiju so danes izpeljali prvo etapo Dirke po Združenih arabskih emiratih, prve kolesarske dirke za svetovno serijo v tej sezoni. Kljub kopici šprinterskih imen, je na prvi, povsem ravninski etapi, ki jo je zaznamoval močan veter, zmagal Nizozemec Mathieu van der Poel (Alpecin-Fenix), sicer specialist za ciklokros in enodnevne dirke. Tadej Pogačar (UAE Emirates) je bil šesti.

UAE Tour 2021 - Stage 1 - Finish line pic.twitter.com/iRkyYqj2R6 — UAE Tour Official (@uae_tour) February 21, 2021

Štirikratni svetovni prvak v ciklokrosu in zmagovalec lanske Dirke po Flandriji Mathieu van der Poel (Alpecin-Fenix) je v ciljnem šprintu premagal Davida Dekkerja (Jumbo-Visma) in Michaele Morkova (Deceuninck-QuickStep).

Tadej Pogačar (UAE) je v razburljivi etapi, ki jo je zaznamoval močan bočni veter, ta je močno razredčil glavnino, zasedel 6. mesto.

Glavnina, ki je štela 140 kolesarjev, se je začela drobiti že po nekaj sto metrih, a se je stanje po slabi uri kolesarjenja umirilo. Glavnina je bila spet skupaj, a le nekaj deset kilometrov, ko je znova prišlo do redčenja skupine.

Pogačar del skupine 23 kolesarjev, ki so pridobili veliko prednost pred zasledovalci

Tokrat je bil v ospredju tudi Pogačar. Ta je bil del skupine 23 kolesarjev, ki si je pridobila veliko prednost pred zasledovalci, med katerimi je bila večina favoritov za skupno zmago na dirki, ki bo trajala do 27. februarja. Do konca etape je ta prednost narasla na skoraj osem minut in pol.

Prva skupina je nato le še obračunala za zmago, napadi pa so se začeli vrstiti v zadnjih desetih kilometrih. Vsi napadi so bili nevtralizirani, v sprintu pa je bil lanski zmagovalec dirke po Flandriji van der Poel (Alpecin Fenix) daleč najmočnejši. Prehitel je Nizozemca Davida Dekkerja (Jumbo-Visma) in Danca Michaela Moerkoeva (Deceuninck-Quick-step).

Pogačar (UAE Team Emirates) je na drugem vmesnem sprintu celo osvojil dve bonifikacijski sekundi, največ pa je pri tem pridobil Portugalec Almeida (Deceuninck-Quick-step), ki je po zaslugi šestih dodatnih sekund edini od favoritov pred začetkom dirke, ki je v skupnem seštevku pred Pogačarjem.

V njem ima lanski zmagovalec dirke po Franciji na petem mestu osem sekund zaostanka za van der Poelom. Almeida je četrti s sedmimi sekundami zaostanka. Vmes sta še Dekker (+0:04) in Moerkoev (+0:06).

Preberite še: