Pogačar se vrača na kraj, kjer se je lani kolesarski svet prvič ustavil

V nedeljo 21. februarja se bo v Abu Dabiju začela Dirka po Združenih arabskih emiratih. Prva dirka svetovne serije v tej sezoni, kjer so se lani pojavili prvi primeri okužb z novim koronavirusom v kolesarski karavani, je privabila številna znana imena, tudi tri Slovence, med njimi tudi Bloudkovega nagrajenca in drugega na jakostni lestvici Mednarodne kolesarske zveze Tadeja Pogačarja.

Na seznamu udeležencev tretje izvedbe enotedenske dirke po Združenih arabskih emiratih sta poleg Tadeja Pogačarja (UAE Emirates), lani drugega na tej dirki in zmagovalca etape s ciljem na Jabel Hafeet, še Luka Mezgec (Team BikeExchange) in Jan Polanc (UAE).

Pogačar visokih ambicij ne skriva. "V zadnjem obdobju sem ogromno časa preživel v Združenih arabskih emiratih, tako na počitnicah kot pripravah, in lahko rečem, da gre za dirko, na kateri bi nekoč res rad zmagal. Če bo to že letos, bo super," je sporočil pred prvim tekmovalnim izzivom sezone 2021.

Foto: LaPresse

Lansko zmago bo branil Britanec Adam Yates, ki bo debitiral v dresu svojega novega delodajalca Ineos Grenadiers. Tega je lani zapustil štirikratni zmagovalec Toura Chris Froome, ki bo v Abu Dabiju prvič dirkal za svojo novo ekipo Israel Start-Up Nation.

Novega delodajalca bosta skušala navdušiti nova moštvena kolega Pogačarja in Polanca, Poljak Rafal Majka in Švicar Marc Hirschi. Za ekipo UAE je to domača dirka, zato bo visoka uvrstitev toliko bolj dragocena.

Adam Yates, novi član moštva Ineos Grenadiers, bo branil lansko zmago. Foto: LaPresse

V boj za visoka mesta v skupni razvrstitvi in rdečo majico se bodo poleg Pogačarja in Yatesa skušali vmešati še Rigoberto Uran iz ekipe EF Education-Nippo, nekdanji svetovni prvak in zmagovalec Vuelte Alejandro Valverde (Movistar), lani tretji na dirki UAE Aleksej Lutsenko (Astana – Premier Tech), eden od nepričakovanih junakov lanskega Gira João Almeida (Deceuninck - Quick-Step), Vincenzo Nibali (Trek - Segafredo) in dragocen gorski pomočnik Primoža Rogliča Sepp Kuss (Jumbo-Visma) …

Neformalno svetovno prvenstvo za šprinterje

Na štartu sedemdnevne etape s kronometrom in dvema gorskima etapama bo tudi kopica šprinterskih imen. Priložnosti bodo imeli precej. Prva, četrta, šesta in sedma etapa jim bo pisana na kožo.

V boj za zeleno majico najboljšega po točkah se bo skušal vmešati tudi najboljši slovenski šprinter Luka Mezgec, ki pa bo imel ob nekdanjemu sotekmovalcu Calebu Ewanu (Lotto Soudal), nosilcu zelene majice na lanski dirki po ZAE, in nosilcu zelene majice na lanskem Touru Samu Bennettu (Deceuninck - Quick-Step), precej težko nalogo.

Tudi Caleb Ewan se vrača na mesto zelenega "zločina". Foto: LaPresse

Svojo udeležbo na dirki sta potrdila tudi zmagovalec lanske uvodne etape Nemec Pascal Ackermann (Bora – hansgrohe) in Kolumbijec Fernando Gaviria (UAE Emirates), etapni zmagovalec prve izvedbe dirke in ena od prvih žrtev koronavirusa. Lani so namreč dirko zaradi okužb s covid-19 končali po predzadnji etapi, eden od tistih, ki so okusili težjo različico bolezni, je bil prav Gaviria, ki je nekaj dni preživel celo v bolnišnici.

Na dirki bo tudi svetovni prvak v vožnji na čas Italijan Filippo Ganna, ki bo na drugi etapi (13-kilometrski kronometer) lahko drugič v tej sezoni razkazoval svojo mavrično majico svetovnega prvaka, in nizozemski fenomen Mathieu van der Poel (Alpecin-Fenix), ki je v Oostendu v Belgiji pred kratkim osvojil svoj četrti naslov svetovnega prvaka v ciklokrosu.

Dirka se bo končala 27. februarja 2021.