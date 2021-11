Pogačar in Roglič spet v središču pozornosti

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Tadej Pogačar in Primož Roglič sta tudi v letu 2021 pisala posebno slovensko kolesarsko pravljico.

Tadej Pogačar in Primož Roglič sta tudi v letu 2021 pisala posebno slovensko kolesarsko pravljico. Foto: Guliverimage

Francoski kolesarski magazin Velo Magazine je objavil imena dvanajstih kolesarjev, ki se potegujejo za prestižno nagrado za najboljšega kolesarja v letu 2021. Med osrednjima kandidatoma za nagrado Velo d'Or (zlato kolo) sta slovenska predstavnika Tadej Pogačar in Primož Roglič.

V igri za laskavo lovoriko najboljšega v letu 2021 v svetu kolesarstva je naslednja dvanajsterica: Tadej Pogačar, Primož Roglič, Julian Alaphilippe, Kasper Asgreen, Egan Bernal, Richard Carapaz, Mark Cavendish, Sonny Colbrelli, Harrie Lavreysen, Wout van Aert, Mathieu van der Poel in ženska predstavnica Annemiek van Vleuten.

Lani je zmagovalec postal Roglič, na drugem mestu je bil Pogačar, na tretjem pa Wout van Aert. Glede na dosežene rezultate v letošnjem letu bosta slovenska prvaka spet kraljevala na vrhu, lahko pa pričakujemo, da si bosta konec novembra, ko bo razglasitev, zamenjala mesti.

Mlajši Pogačar je namreč med drugim osvojil Tour de France, bronasto olimpijsko medaljo na cestni dirki in kar dva spomenika (Liege-Bastogne-Liege in Dirko po Lombardiji), Roglič pa tretjič zapored Vuelto in olimpijsko zlato v kronometru.

Nekdanji skakalec pa ni edini nominiranec, ki je že osvojil nagrado. Alaphilippe je bil izbran za najboljšega leta 2019. Velo Magazine je povezan z organizatorjem Dirke po Franciji in športnim časnikom L'Equipe, nagrajenca za prestižno nagrado velo d'or pa izglasujejo evropski kolesarski novinarji iz različnih držav.

Osrednja kandidata slovenska šampiona

Med nominiranci je tudi predstavnica nežnejšega spola Annemiek van Vleuten, ki bi lahko postala prva kolesarka med najboljšimi tremi na svetu – nagrado podeljujejo od leta 1992.

Bo letos Pogačar povsem na vrhu? Foto: Reuters

Harrie Lavreysen je edini predstavnik kolesarjenja na velodromu. V letošnjem letu je osvojil šest medalj – na olimpijskih igrah, svetovnem in evropskem prvenstvu. Preostalih deset kolesarjev prihaja iz cestnega kolesarstva.

Med njimi so tudi olimpijski cestni prvak Carapaz, Bernal, ki je osvojil Giro, Mark Cavendish, ki se je izenačil po številu etapnih zmag (34) na sloviti Dirki po Franciji z legendarnim Eddyjem Merckxom … A je nekako jasno, da sta osrednja kandidata za prvo mesto slovenska kolesarja.