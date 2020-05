Po Jordanu prihaja še dokumentarec o Bradyju

Ameriška medijska hiša ESPN se je na krilih slave nedavno predvajanega dokumentarnega filma "The Last Dance" o bržkone najboljšem košarkarju vseh časov Michaelu Jordanu odločila za nov tovrsten projekt. V njem bo glavno vlogo imel sloviti igralec ameriškega nogometa Tom Brady.

Devet delni dokumentarni film o šestkratnem zmagovalcu super bowla z naslovom "Man In the Arena - Tom Brady" bo luč sveta zagledal drugo leto, v njem pa bo v sliki in besedi predstavljeno njegovo 20-letno igralsko obdobje v dresu moštva New England Patriots v ligi NFL, kjer se je po prihodu iz ameriške študentske lige NCAA razvil v bržkone najboljšega podajalca v zgodovini lige.

Dokumentarec o 42-letnem Bradyju, ki je letos prestopil v ekipo Tampa Bay Buccaneers, bo režiral bostonski filmski ustvarjalec Gotham Chopra.