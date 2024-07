Pieterse razred zase, Slovenki zaostali dva kroga

Nizozemska gorska kolesarka Puck Pieterse je zmagovalka šeste tekme svetovnega pokala v olimpijskem krosu. V francoskem Les Getsu je bila razred zase, tekmice je ugnala za več kot dve minuti in pol. Slovenki Tanja Žakelj in Vita Movrin sta zaostali dva kroga ter zasedli 35. oziroma 41. mesto.

Za 22-letno Puck Pieterse je to prva letošnja zmaga v olimpijskem krosu, še dvakrat je bila na stopničkah, dvakrat pa je dobila kratko preizkušnjo. Tokrat je bila daleč najboljša in izkoristila odsotnost obeh Francozinj Pauline Ferrand Prevot in Loane Lecomte. Najbližjo zasledovalko Južnoafričanko Candice Lill je ugnala za 2:37 minute. Tretja Švicarka Alessandra Keller je zaostala 3:07 minute.

Obe Slovenki so najboljše ujele že v petem od sedmih krogov, s čimer sta predčasno končali preizkušnjo. Tanja Žakelj je bila 35., kar je njena najboljša uvrstitev to sezono, Vita Movrin pa 41.

Kljub temu da je izpustila prvi dve preizkušnji sezone, je Pieterse napredovala na drugo mesto v skupnem seštevku. Ima 1.023 točk, vodilna Keller je pri 1248. Movrin je 51. s 140 točkami s petih tekem, Žakelj pa 61. s 94 točkami s treh tekem.

Moško preizkušnjo je dobil Južnoafričan Alan Hatherly, sicer tudi zmagovalec petkovega kratkega krosa. Drugi je bil z 1:31 zaostanka Švicar Mathias Flückiger, tretji pa Danec Simon Andreassen z zaostankom 2:02 minute.

V seštevku je Hatherly s popolnim koncem tedna in skupaj 1.128 točkami na vrhu prehitel tokrat odsotnega Švicarja Nina Schurterja (942 točk).

Naslednja postaja svetovnega pokala v krosu bo Lake Placid med 27. in 29. septembrom. Še prej tekmovalce konec julija čakajo olimpijske igre v Parizu, nato pa še svetovno prvenstvo v Vallnordu v Andori med 26. avgustom in prvim septembrom.