Ferrand Prevot slavila v Italiji, Tanja Žakelj pred Vito Movrin

Slovenski tekmovalki se borita za eno vstopnico za nastop na olimpijskih igrah. Na tekmi v češkem Novem Mestu je bila uspešnejša mlajša Movrin, tokrat pa je bila izkušena Žakelj pred svojo reprezentančno kolegico.

Žakelj je bila 38. in med zadnjimi, ki so končale v istem krogu kot zmagovalka Ferrand Prevot. Slovenska predstavnica je zaostala 10:04 minute. Vito Movrin so najboljše ujele dva kroga pred koncem.

Tudi na svoji drugi tekmi v svetovnem pokalu to sezono je prepričljivo slavila 32-letna Ferrand Prevot. Tokrat je tekmice ugnala za 50 sekund. Druga je bila zmagovalka kratkega krosa Puck Pieterse (Nizozemska), tretja pa Južnoafričanka Candice Lill (+1:13).

Tanja Žakelj je bila v boju za olimpijske igre pred Vito Movrin. Foto: Grega Stopar

Američanka ostaja v skupnem vodstvu

V skupnem seštevku še naprej vodi danes osmouvrščena Američanka Haley Batten, ki je zbrala 901 točko. Sledita ji Švicarka Alessandra Keller (743) in še ena Američanka Savilia Blunk (738). Ferrand Prevot je napredovala na peto mesto s 630 točkami.

Movrin je v skupnem seštevku s 113 točkami trenutno 42., Žakelj pa po dveh odpeljanih dirkah na 61. z 58 točkami.

Preizkušnja Švicarju, seštevek Francozu

Moško preizkušnjo je dobil švicarski as Nino Schurter pred Južnoafričanom Alanom Hatherlyjem, ki je zaostal sedem sekund. Tretji je bil Francoz Mathis Azzaro (+0:46). Slovencev ni bilo na startu.

V skupnem seštevku vodi Francoz Victor Koretzky (789 točk). Schurter je napredoval na drugo mesto s 750 točkami, tretji pa je po novem Hatherly (709).

Naslednja postaja svetovnega pokala v gorskem kolesarstvu bo Crans Montana, kjer bodo na sporedu preizkušnje v kratkem in olimpijskem krosu. Naslednje tekme v spustu bodo v Les Getsu med 4. in 7. julijem, ko bodo tekmovali tudi najboljši v krosu.