Hrastnikova do najboljše uvrstitve sezone

Zmagala je domačinka in vodilna v skupnem seštevku Valentina Höll pred Američanko Anno Newkirk in Francozinjo Myriam Nicole. Za 30-letno Moniko Hrastnik z Lepe Njive je bil to drugi finalni nastop v tej sezoni, potem ko je bila v Fort Williamu na prvi tekmi deseta, na Poljskem v Bielsko-Biali pa je izpadla v polfinalu in zasedla končno 11. mesto.

Pred tem je Hrastnik kvalifikacije sklenila šele na 15. mestu, v polfinalu pa je po boljši vožnji zasedla sedmo mesto. V finalu je še nekaj dodala in izboljšala tudi ta dosežek.

V skupni razvrstitvi svetovnega pokala Höllova (960) po treh preizkušnjah v spustu suvereno vodi pred britansko kolesarsko Tahnee Seagrave (670) in Francozinjo Marine Cabirou (647). Hrastnikova je z 209 točkami na 12. mestu.

V moški konkurenci je še drugič letos slavil vodilni v seštevku pokala, Francoz Loic Bruni. Ta ja ugnal Kanadčana Finna Ilesa in Novozelandca Lachlana Stevens-McNaba. Od Slovencev je v kvalifikacijah nastopil le Luka Berginc in bil daleč od uvrstitve v polfinale kot 117. z 18 sekundami zaostanka.