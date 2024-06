Monika Hrastnik na stopničkah v Italiji

Slovenska gorska kolesarka Monika Hrastnik se je na četrti tekmi spusta za svetovni pokal v italijanskem Val di Soleju povzpela na stopničke. Na tretjem mestu je zaostala le za zmagovalko Britanspuko Tahnee Seagrave in drugouvrščeno Francozinjo Marine Cabirou.

Za 30-letnico iz Lepe Njive je to prva letošnja uvrstitev na oder za zmagovalke. Nazadnje je na drugo stopničko tekem najvišje ravni stopila septembra lani v Les Getsu.

Čeprav po petkovih kvalifikacijah in polfinalu ni kazalo tako, je bil današnji finale zelo tesen. Prve tri je namreč ločilo le dobrih devet desetink.

Hrastnik, osma v kvalifikacijah in polfinalu, je bila pri prvem vmesnem času zelo hitra, največ časa pa je izgubila v drugem od štirih delov trase in na koncu s časom 4:32,412 zasedla končno tretje mesto. V boju za zmago je bila Seagrave za vsega 0,32 sekunde hitrejša od Cabirou.

Za Britanko je bila to 22. zmaga v karieri in druge stopničke to sezono po uvodu v Fort Williamu. Pred tem je 29-letnica v svetovnem pokalu nazadnje slavila prav v Mariboru leta 2019, nato pa imela kopico težav s poškodbami.

V skupnem seštevku je še naprej vodilna Avstrijka Valentina Höll (1175 točk), danes zgolj peta. Seagrave (946) je na drugem, Cabirou (937) pa na tretjem mestu. Hrastnik je napredovala na deveto mesto, zbrala pa je 431 točk.

Najboljša slovenska tekmovalka v spustu je bila to sezono v Fort Williamu deseta, v Bielsko-Biali je z 11. mestom izpadla v polfinalu, pred tednom dni v Leogangu pa je bila šesta.

Trenutno v Val di Soleju nastopajo še moški. Slovencev v finalu ni, Luka Berginc je s 84. mestom izpadel v kvalifikacijah.