V skrajšani etapi slavje Godona, tik pred zmago Vingegaard

Dorian Godon (Ineos Grenadiers) je zmagovalec precej skrajšane sedme etape kolesarske dirke Pariz-Nica. Na 47 km dolgi trasi med Pont Louis Nucero in Isolo je slavil po sprintu glavnine, ki se v hladnem in deževnem vremenu z izjemo zadnjih 15 km ni preveč naprezala. Skupno vodstvo je ohranil Danec Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike).

Vingegaard ima še naprej 3:22 minute naskoka pred Kolumbijcem Danielom Martinezom (Red Bull-BORA-hansgrohe) in 5:50 pred Nemcem Georgom Steinhauserjem (EF Education-EasyPost).

Edini Slovenec na dirki Luka Mezgec (Jayco AlUla) je odstopil v zahtevni četrti etapi.

Organizatorji "dirke proti soncu" so bili primorani današnjo etapo skrajšati za skoraj 100 km, potem ko se je uresničila slaba vremenska napoved s hladnim vremenom in sneženjem v višje ležečih predelih jugozahodnega dela Alp. Tako so že v petek gorsko etapo skrajšali za slabih 20 km, danes pa še za dodatnih dobrih 70 km.

Na trasi, ki je potekala rahlo navkreber do Isole je imel po dobri uri kolesarjenja največ moči Godon pred Eritrejcem Biniamom Girmayem (NSN) in Nizozemcem Ceesom Bolom (Decathlon CMA CGM). Za Godona je bila to 16. zmaga v karieri in prva v dresu nove ekipe.

V zadnjih dveh kilometrih je prišlo tudi do padca, a zaradi pravila zadnjih treh kilometrov organizatorji razlik niso upoštevali.

V nedeljo bo še zadnja etapa 84. izdaje Pariz-Nice. V Nici čaka kolesarje razgibana in 129,2 km dolga trasa s tremi kategoriziranimi klanci. Od tega bodo zadnjega na Linguador (3,3 km/8,2 %) prečkali 19 km pred ciljem.

Results powered by FirstCycling.com

