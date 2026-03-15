Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00

Natisni članek

Nedelja, 15. 3. 2026, 18.14

Dirka Pariz - Nica, 8. etapa

Vingegaard z drugim mestom v zadnji etapi potrdil skupno zmago

Jonas Vingegaard, Pariz - Nica 2026 | Zmagovalec zadnje etape je Francoz Lenny Martinez. | Foto Guliverimage

Zmagovalec zadnje etape je Francoz Lenny Martinez.

Foto: Guliverimage

Danski kolesar Jonas Vingegaard je zmagovalec kolesarske dirke Pariz-Nica, ki je štela za točke svetovne serije. Kolesar ekipe Visma Lease a Bike je v zadnji, osmi, 145 kilometrov dolgi etapi za Francozom Lennyjem Martinezom (Bahrain-Victorious) zasedel drugo mesto in še povečal prednost, ki si jo je privozil z dvema etapnima zmagama pred tem.

Dorian Godon
Sportal V skrajšani etapi slavje Godona, tik pred zmago Vingegaard

Za razliko od zadnje etape dirke od Tirenskega do Jadranskega morja, ki se je končala s sprintom glavnine, je bila zadnja etapa dirke Pariz-Nica težja. Enaindvajset kilometrov pred ciljem je imela strm vzpon na Linguador, kjer je Danec spet napadel, njegovemu ritmu pa je lahko sledil le Martinez, ki je bil nato v zaključku močnejši, za nagrado pa je skočil na peto mesto v skupni razvrstitvi.

"Želel sem si tudi etapno zmago, a vseeno bi rekel, da je za menoj popoln dan oziroma kar popoln teden. Lenny je bil močnejši, zmago si je zaslužil. Jaz pa se lahko veselim prve skupne zmage na tej dirki," je bil po drugem mestu v etapi in skupni zmagi zadovoljen Vingegaard, dvakratni zmagovalec Toura, ki so ga novinarji spraševali, ali je v dovolj dobri formi, da lahko v sezoni ogroža najboljšega kolesarja na svetu Tadeja Pogačarja.

Jonas Vingegaard je v skupnem seštevku drugouvrščenega na dirki premagal kar za štiri minute in 23 sekund, kar je na tej dirki največja razlika med najboljšima od leta 1939. Foto: Guliverimage

"Ne vem, težko je reči, Tadej je spet videti močan. Tudi svoje forme še ne morem ocenjevati. Mislim, da sem boljši kot v tem času lani, a menim, da se lahko tudi izboljšam," je pripravljenost ocenil Vingegaard, ki je v skupnem seštevku drugouvrščenega na dirki, Kolumbijca Daniela Felipeja Martineza, premagal kar za štiri minute in 23 sekund, kar je na tej dirki največja razlika med najboljšima od leta 1939.

Prave konkurence ni imel tudi zaradi odstopa Španca Juana Ayusa, ki je padel in se lažje poškodoval, in odpovedi nastopa Joaa Almeide, ta je tik pred dirko zbolel.

Dirke ni dokončal tudi edini slovenski predstavnik Luka Mezgec.

Results powered by FirstCycling.com

VEČ NOVIC
Ne spreglejte
