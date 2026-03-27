Jonas Vingegaard je na peti etapi kolesarske dirke po Kataloniji pokazal, da ob odsotnosti Tadeja Pogačarja med specialisti za vzpone trenutno nima prave konkurence. Na vzponu na La Molino mu niso mogli slediti ne Belgijec Remco Evenepoel ne Nemec Florian Lipowitz ne Francoz Lenny Martinez ... Danec je z veliko prednostjo etapo dobil.

V cilju, ki je bil zaradi vetra 2,2 kilometra nižje, kot so sprva načrtovali, je bil kolesar ekipe Visma | Lease a Bike Jonas VIngegaard 51 sekund pred Felixom Gallom, minuto in sekundo pred Florianom Lipowitzem, minuto in tri sekunde pred Valentinom Paret-Peintrejem in minuto in 38 sekund pred Remcom Evenepoelom. V skupnem seštevku ima pred Gallom 57 sekund prednosti.

Etapa, ki se je začela v "kajakaškem" Seu d'Urgellu in je že pred zaključnim, 15 kilometrov dolgim klancem imela štiri kategorizirane gorske cilje, je bila dolgo časa v znamenju ubežnikov, med katerimi je bil najbolj vztrajen Giulio Ciccone, ki je zadnji vzpon začel z minuto prednosti, a je sredi klanca omagal, z najmočnejšimi se ni mogel kosati.

Vingegaard je ob pomoči ekipnih kolegov pametno nadzoroval položaj. V prvem delu zaključnega vzpona ni odgovoril na napade Galla, Lipowitza in Lennyja Martineza, dovolil jim je, da se se odpeljali iz skupine favoritov, a daleč niso prišli. Ko se je Danec odločil zvišati ritem, je njihova prednost skopnela, ujeli so Cicconeja, nato pa si je dvakratni zmagovalec hitro nabral prednost, ki je do konca ni več izpuščal iz rok.

"Na začetku etape se nisem počutil najbolje, na srečo so se noge popravile na zadnjem vzponu. Nisem pričakoval take prednosti, na klancu sem bil res razpoložen. Seveda pa moram pohvaliti ekipno delo. V ubežni skupini smo imeli Davideja Piganzolija, tako da nam ni bilo treba loviti, na klancu pa mi je res pomagal Sepp Kuss. To je velika dirka, na velikih dirkah vedno želim zmagati, nikakor to ni samo priprava na tisto, kar me v nadaljevanju sezone še čaka," je po etapi dejal Vingegaard.

Veliki poraženci etape so bili kolesarji ekipi UAE Emirates. Marc Soler je bil v neuspešni ubežni skupini, Joao Almeida in Brandon McNulty sta se na zadnjem vzponu zapletla v padec, do začetka zadnjega vzpona skupino favoritov ujela, a kapetan Almeida ni mogel slediti najboljšim. Za Vingegaardom je zaostal dve minuti in 11 sekund.

Od treh Slovencev je bil na 55. mestu najboljši Jakob Omrzel (Bahrain-Victorious), zaostal je 15 minut in 32 sekund, v skupnem seštevku je 51. (+ 15:44). Gal Glivar (Alpecin-Premier Tech) je bil z zaostankom 28 minut in 37 sekund 78., Matevž Govekar (Bahrain-Victorious) pa z zaostankom 32 minut in 22 sekund 136. V skupnem seštevku sta 68. in 117.

V soboto bo na sporedu še ena etapa z zaključnim vzponom na Queralt.