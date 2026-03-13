Petek, 13. 3. 2026, 16.58

Dirka Pariz - Nica, 6. etapa

Šesta etapa Pariz - Nice Tejadi, Vingegaard še naprej vodi

Jonas Vingegaard | Danec Jonas Vingegaard je zanesljivo ohranil vodstvo. | Foto Guliverimage

Foto: Guliverimage

Kolumbijec Harold Tejada (XDS Astana) je zmagovalec šeste etape kolesarske dirke Pariz - Nica. Na trasi od Barbentana do Apta (179,3 km) je bil najboljši, potem ko je iz manjše skupine favoritov napadel tik pred zadnjim spustom. Zanesljivo vodstvo je ohranil Danec Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike).

Za 28-letnega Tejado, ki je napadel v zadnjih petih kilometrih, je bila to šele druga zmaga v karieri, prvo je slavil pred 25 meseci v drugi etapi domače dirke po Kolumbiji.

Štirje ubežniki v etapi so imeli največ dve minuti naskoka, predvsem v zadnjih 20 km pa se je prednost hitro topila. Precej velika skupina najboljših je zadnja ubežnika ujela tik pred koncem zadnjega kategoriziranega vzpona pred spustom do cilja v Aptu.

Nato so se začeli napadi med najboljšimi pred spustom, vse pa je presenetil Tejada in si tik pred spustom nabral malo prednosti. To je povečal na spustu in ciljno črto prečkal šest sekund pred Francozom Dorianom Godonom (Ineos Grenadiers) in Britancem Lewisom Askeyjem (NSN).

V skupnem seštevku do večjih premikov ni prišlo. Še naprej prepričljivo vodi Vingegaard, ki je etapo končal v prvi skupini zasledovalcev. Devetindvajsetletni Danec ima še naprej 3:22 minute naskoka pred Kolumbijcem Danielom Martinezom (Red Bull-BORA-hansgrohe). Tretji Nemec Georg Steinhauser (EF Education-EasyPost) zaostaja 5:50 minute.

Edini Slovenec na dirki Luka Mezgec (Jayco AlUla) je odstopil v sredini zahtevni četrti etapi.

V soboto naj bi bila na sporedu etapa od Nice do Aurona (138,7 km) s ciljnim vzponom, dolgim 7,4 km, s povprečnim naklonom sedem odstotkov. Zaradi napovedanega sneženja pa organizatorji z lokalnimi oblastmi iščejo alternativne rešitve. Dirka proti soncu se bo končala v nedeljo v Nici.

