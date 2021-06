Padunu presenetljivo sedma etapa, v skupnem vodstvu Porte

Izkušeni Avstralec, lani tretjeuvrščeni na dirki po Franciji za slovenskima asoma Tadejem Pogačarjem in Primožem Rogličem, ima pred nedeljskim zaključkom kriterija 17 sekund naskoka pred Kazahstancem Aleksejem Lucenkom (Astana-Premier Tech), tretji pa je Valižan Geraint Thomas (Ineos Grenadiers) z zaostankom 29 sekund.

Lucenko, pred današnjo etapo, ki se je začela v Saint-Martin-le-Vinouxu (171,1 km), vodilni v boju za rumeno majico, je v etapi zasedel deseto mesto in za zmagovalcem zaostal natanko minuto.

Padun je bil najboljši izmed četverice, ki se je od glavnine odlepila dobrih osem kilometrov pred ciljem zaključnega vzpona na La Plagne. Napad je začel Porte, ki se je hitro znebil skupine z Lucenkom, le nekaj sto metrov kasneje pa je napadel še Ukrajinec in s seboj odpeljal na koncu šestouvrščenega Američana Seppa Kussa (Jumbo-Visma).

Na poti do največje zmage v karieri, skupno pete, se je Američana znebil pet kilometrov pred koncem ciljnega vzpona in zanesljivo slavil.

Dirka se bo v nedeljo zaključila z novo gorsko etapo od La Lechere-Les-Bainsa do Les Getsa (147 km) s šestimi kategoriziranimi vzponi. Najtežja bosta prelaz Colombier (11,8 km/5,7 %) okoli 70 km pred ciljem in prelaz Joux Plane (11,7 km/8,5 %) pred zadnjim spustom v dolino in ciljem v Les Getsu.

