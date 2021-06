Valverde pri 41 letih še zmaguje, rumena majica Kazahstancu

Valverde je bil v zadnjih metrih boljši od na koncu drugega Taoja Geoghegana Harta (Ineos), zmagovalca dirke po Italiji 2020, ki je 300 metrov pred ciljem začel s sprintom, a ni zdržal.

Lucenko, član Astane, ki je v sredo dobil vožnjo na čas, ima v skupnem seštevku pred zadnjima dvema gorskima etapama osem sekund prednosti pred moštvenim kolegom, Špancem Ionom Izagirrejem, in 12 pred Nizozemcem Wilcom Keldermanom. Na četrto mesto se je povzpel Geraint Thomas, ki ima 13 sekund zaostanka.

