Se je res upokojil? Valverde prihodnje leto na Giro, Tour in Vuelto.

Sveže upokojeni španski kolesarski as Alejandro Valverde se te dni mudi na Japonskem, kjer je dirkal na ekshibicijskem kriteriju v Saitami, za španski časnik As se je razgovoril o svoji prihodnosti. "Ideja je, da se prihodnje leto udeležim Gira, Toura in Vuelte," je med drugim povedal 42-letnik.

A ta "ideja" ne pomeni, da bo veteran tudi tekmoval, ostal bo del ekipe Movistar, v kateri bo zdaj opravljal vlogo nekakšnega posrednika med tekmovalci in vodstvom ekipe, je pojasnil španskim novinarjem. "Moja glavna naloga bo skrbeti za komunikacijo med direktorji, trenerji in kolesarji. Na nekaterih dirkah bom v spremljevalnem avtomobilu. Ideja je, da se prihodnje leto udeležim Gira, Toura in Vuelte, a ne v celoti. Le za pet, šest dni, kaj takega. Še vedno me boste torej videvali na dirkah," pravi.

👏 A special night for the riders as they are wearing kimonos in front of incredible fans!



👏 Les coureurs profitent d’un moment en tenue traditionnelle pour célébrer le #SaitamaCriterium devant des fans aux anges ! pic.twitter.com/5f9rdamytz — Tour de France™ (@LeTour) November 5, 2022

Treniral bo še, načrtuje tudi na višinske priprave

Povedal je tudi, da se kljub dolgi tekmovalni karieri še ni pripravljen povsem odreči kolesarjenju. "Moja kolesarska jutra bodo ostala takšna, kot so bila do zdaj, zagotovo pa ne bom več treniral tako intenzivno in disciplinirano," vztraja nekdanji profesionalec in priznava, da ga zanimajo tudi dirke na makadamskih cestah, a se v to disciplino še ni poglabljal. Se bo pa udeleževal tudi višinskih priprav moštva Movistar: "O tem razmišljam, da, a ne vem, če bom na teh vse tri tedne, bolj verjetno le kakšnih deset dni. Zagotovo pa ne tekmovanj."

Kljub obljubi, da tekmoval "zagotovo" ne bo, se pojavljajo vprašanja, če se je Valverde resnično sploh sposoben upokojiti. Ga bo nova, zelo nedefinirana vloga v ekipi premamila, da požre besedo in se spet udeleži kakšne dirke? Svojo zadnjo sezono v karieri je namreč končal na desetem mestu med najboljšimi kolesarji sveta, bil je drugi najvišje uvrščeni Španec, pa najboljši med člani Movistarja, pet mest pred Enricom Masom, ki zdaj v tem španskem moštvu prevzema vlogo nespornega kapetana.

"Alejandrova prisotnost na treningih bo super motiv za mlajše kolesarje. Vsi vemo, kako je trenirati z njim, vselej da svoj maksimum," pravi Mas, zdaj prva violina moštva Movistar.

