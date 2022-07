Opravičil se je Pogačarju

"Majka si je skrajšal makadamski odsek. Ostal sem sam. Vedel sem, da mi lahko uspe, če bom narekoval svoj tempo. Nisem mislil, da bo Jonas (Jonas Vingegaard, op. a.) s takšno hitrostjo prišel mimo. Res je dober. Komaj mi ga je uspelo ujeti in prehiteti. Zmaga je le zmaga," je po velikem zmagoslavju v petkovem brutalnem zaključku na La Planche des Belles Filles govoril Tadej Pogačar, ki se je utrdil na prvem mestu francoske kolesarske pentlje.

Poljski kolesar Rafal Majka, s katerim sta junija zagospodarila na slovenskih cestah na dirki Po Sloveniji, se je umaknil 900 metrov pred ciljem, čeprav je Pogi mislil, da bo imel še nekaj pomoči. A je bil Majka povsem izmučen, ker je ogromno delal v etapi in je s hitrim tempom na zaključni vzpon naredil dodatno selekcijo.

"Prehitro si me zapustil," je ob njunem snidenju na cilju dejal Pogačar in pokazal, da je za las premagal Vingegaarda, ta je povsem ob koncu sprožil napad. "Nisem vedel za levi ovinek. Oprosti, moja napaka je bila. Ampak smo zmagali. Nadzirali smo ravninski del."

