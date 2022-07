Odselj na OI enako število kolesark in kolesarjev

Za igre v Parizu bo to razmerje izenačeno, in to v vseh kolesarskih disciplinah. "Uci lahko potrdi, da bo prvič v zgodovini olimpijskih iger v vseh disciplinah na voljo enako število mest za moške in ženske," so iz krovne zveze zapisali v izjavi za javnost.

Ena od posledic enakovrednosti med spoloma bo nekoliko manjše število mest za moške. Skupaj bo za cestni dirki na voljo 180 mest, od tega po 88 za moške in ženske ter po dve mesti za gostitelja iger. Za najboljše reprezentance bo tako na voljo največ osem mest, po štiri v moški in ženski konkurenci.

Poleg cestne dirke bodo organizatorji razdelili po 35 vstopnic za nastop v vožnji na čas, od tega največ po dve za najboljše reprezentance.

Sloveniji maksimalno število vstopnic

Slovencem in Belgijcem bi tako po trenutnih razvrstitvah pripadlo maksimalno število vstopnic Foto: Reuters Razdelitev vstopnic bo odvisna od uvrstitev na lestvici Ucija ob koncu sezone 2023. V tem trenutku bi po lestvici sodeč Slovenija v moški konkurenci prejela maksimalno število mest za nastop na OI, saj na lestvici zaseda drugo mesto za Belgijo.

Za 12 disciplin na velodromu bodo moški in ženske imeli po 95 mest na startni listi, od tega največ 14 na reprezentanco (po sedem za vsak spol). V gorskem kolesarstvu bo na voljo po 34 mest, v disciplini BMX pa po 24.

Enakovrednosti med spoloma kar se tiče števila nastopajočih ne bo v paraolimpijskih kolesarskih disciplinah, tam bo na voljo 140 vstopnic za moške in 80 za ženske.