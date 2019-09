V živo: odločilni dan na Vuleti, bo Primožu Rogliču uspelo?

Primož Roglič, trenutno najboljši slovenski kolesar, je pred uspehom kariere, saj ime vse možnosti, da osvoji prestižno kolesarsko Dirko po Španiji. Pot do zmage bo vse prej kot lahka, saj ga čaka šest gorskih vzponov (dva 1. kategorije, dva 2. kategorije in dva 3. kategorije).

Etapa je dolga 190,4 kilometra. Prinesla bo kar 4.793 višinskih metrov, kar je največ na letošnji Vuelti. Dogajanje bi lahko krojilo tudi slabo vreme - dež in veter. Cilj etape bo na 1.750 metrov visokem vzponu Plataforma de Gredos, kjer kolesarje pričakujejo po 17. uri.

Primož Roglič (Jumbo-Visma) ima pred drugouvrščenim Alejandrom Valverdejem (Movistar Team) dve minuti in 47 sekund prednosti, tretjeuvrščeni Nairo Quintana (Movistar Team) pa za našim kolesarjem zaostaja tri minute in 31 sekund.

Tadej Pogačar je skupno na petem mestu (+4.49), šele 20-letni slovenski kolesar je še vedno v igri za belo majico za najboljšega mladega kolesarja.

Potek 20. etape

13:10: Kolesarje so že ujele prve dežne kaplje. Kolesarji Astane še vedno diktirajo močan tempo, razlika do vodilne skupine se je nekoliko zmanjšala.

12:48: V glavnini kolesarjev so zelo aktivni kolesarji Astane. Ti 170 kilometrov pred ciljem držijo visok ritem.

12:35: V ospredju se je ustvarila skupina devetih kolesarjev, ki ima slabi dve minuti prednsoti pred glavnino. Noben od tehkolesarjev v skupni razvrstitvi ni nevaren našemu Rogliču.

12:20: Že takoj na začetku smo lahko videli prve skoke iz glavnine kolesarjev.

12:15: Štart! Začela se je 20., odločilna etapa Dirke po Španiji.