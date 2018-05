Odlična krona Kolumbijca v Kaliforniji

Kolumbijec Egan Bernal je zmagovalec zahtevne šeste etape kolesarske dirke po Kaliforniji. Z etapno zmago je kolesar britanske ekipe Sky tudi prevzel skupno vodstvo in je pred zadnjo, ravninsko etapo tik pred končno zmago. Največji uspeh v karieri mu lahko prepreči le kakšen nesrečen dogodek.

Bernal, specialist za vzpone, je pričakovano napadel 15 kilometrov pred ciljem, prednost pa je na spustu iz kategoriziranega vzpona prve kategorije zadržal, tako da je imel na koncu minuto in 28 sekund prednosti pred Britancem Adam Yatesom, bratom trenutnega vodilnega kolesarja na Giru Simona Yatesa. Nosilec rumene majice Američan Tejay Van Garderen je zaostal minuto in 38 sekund in v skupnem seštevku zdrsnil na drugo mesto, njegov zaostanek znaša minuto in 25 sekund.

"Nič me ni presenetilo, nekaj takega sem pričakoval. Moja prednost je bila premajhna, da bi jo zadržal, ekipa Skyja je bila dovolj močna, da me je zlomila," je dejal Van Garderen, boljše volje je bil Bernal: "To je bila krona odličnega tedna. Ekipa je delovala izvrstno, Tao Geoghegan Hart mi je v zadnjih kilometrih veliko pomagal. Sem pred svojim največjim uspehom, a ni še konec, čeprav je zadnja etapa namenjena sprinterjem, moram ostati previden."

Luka Mezgec, edini slovenski predstavnik na tej dirki svetovne serije, je zasedel 59. mesto, na cilj v South Lake Tahoe je po 196 kilometrih prišel v skupini, ki je zaostala 17 minut. V skupnem seštevku je z zaostankom 41 minut in 31 sekund na 61. mestu.

Dirka se bo končala s povsem ravninsko etapo v Sacramentu.