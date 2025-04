Novost za Primoža Rogliča in ekipo na Dirki po Italiji

Organizatorji Dirke po Italiji (9. maj–1. junij) za njeno 108. izvedbo pripravljajo novost, ki bi lahko močno vplivala na skupno razvrstitev. T. i. Red Bull KM, ki ga sponzorira proizvajalec energetskih pijač, bo označeval "vrata" do letečega cilja na pomembnejših delih trase, kjer se bodo delile bonifikacijske sekunde. Prvi trije kolesarji, ki bodo zapeljali iz t. i. kilometra Red Bull, bodo prejeli šest, štiri oziroma dve bonifikacijski sekundi, so sporočili organizatorji slovite dirke.

Organizatorji Dirke po Italiji so napovedali, da bodo dnevni vmesni sprinti na letošnji izvedbi priljubljene tritedenske dirke po novem imenovani Red Bull KM, pri čemer bodo prvi trije kolesarji, ki bodo zapeljali do konca tega kilometra, prejeli šest, štiri oziroma dve sekundi bonifikacije.

Za razliko od klasične črte na cesti, ki je do zdaj označevala vmesni sprint, bodo ti posebni sprinti potekali na celotnem kilometru, ki bo jasno označen in oblikovan v prepoznavnem Red Bullovem slogu. Kot so sporočili iz organizacije RCS Sport, bo Red Bull KM predstavljal "vrata do edinega vmesnega sprinta, ki bo štel za skupno razvrstitev".

Bonifikacije bodo na voljo na 19 od 21 etap letošnjega Gira. Edina izjema bosta 2. in 10. etapa, ko sta na sporedu posamična kronometra. Vse druge etape bodo vključevale Red Bull KM – od ravninskih sprintov do gorskih etap, kar obeta dodatno taktično razgibanost, so prepričani organizatorji.

Vsaka sekunda šteje

Lov na dragocene sekunde bo ključen že na uvodnih etapah v Albaniji, ko bodo razlike med glavnimi favoriti minimalne, ekipe pa bodo morale biti vseskozi na preži, saj se lahko zgodi, da bi o končnem zmagovalcu odločale sekunde. Še posebej zanimiv bo vmesni sprint v predzadnji etapi, ko se bo boj za bonifikacijske sekunde vnel na makadamski progi 4,3 km od gorskega cilja na Colle delle Finestre.

Za najtesnejši rezultat na Giru se moramo ozreti v leto 1948, ko je Italijan Fiorenzo Magni Giro dobil z 11 sekundami prednosti, kar je še danes najmanjša razlika v zgodovini Gira. Tesno je bilo tudi leta 2023, ko je Roglič Gerainta Thomasa po srditem boju na gorskem kronometru na Svete Višarje ugnal za zgolj 14 sekund.

Giro znova v Sloveniji

105. izvedba Gira se bo začela 9. maja v Draču v Albaniji in končala 1. junija v Rimu. Kolesarji bodo v 21 etapah premagali 3.413 kilometrov in skupaj opravili 52.500 metrov vzpona. Slovenski navijači bodo dirko lahko spet spremljali povsem od blizu. 14. etapa, ki bo na sporedu 24. maja, bo ponovno potekala skozi Slovenijo. Cilj bo v Novi Gorici, kar bo še dodatna motivacija za Primoža Rogliča.

Preberite še: