Novo slavje Jumbo-Visme, Christophe Laporte tokrat napadel sam

Christophe Laporte je prišel do svoje 28. profesionalne zmage. Foto: Guliverimage

Francoski kolesar Christophe Laporte je pred dnevi s pomočjo belgijskega kolega pri moštvu Jumbo-Visma Wouta van Aerta osvojil klasiko Gent-Wevelgem, danes pa je do zmage na Dirki Dwars door Vlaandern (Dirki čez Flandrijo) odličilen napad izvedel kar sam.

Laporte se je tekmecem odpeljal štiri kilometre pred ciljem 183,7 kilometra dolge dirke od Roeselareja do Waregema in prednost zadržal vse do cilja. Drugo mesto je osvojil Španec Oier Lazkano (Movistar), tretje pa Američan Neilson Powless (EF Education - EasyPost).

Christophe Laporte 🇫🇷 takes the victory in #DDV23 after a late attack! 🏆 #DDVmen pic.twitter.com/8pJDThKB3t — Dwars door Vlaanderen (@DwarsdrVlaander) March 29, 2023

Skozi dirko je imel Laporte obilno pomoč Tiesja Benoota, lani drugega na tej dirki, ki je z dvema napadoma razredčil glavno skupino. Francoz pa je nato ušel dobre štiri kilometre pred ciljem, njegovemu ritmu ni bil kos nihče.

Lazkano je bil član glavne ubežne skupine, ki je bežala večji del dirke. Najprej je bilo v njej šest kolesarjev, na koncu pa sta ostala le Španec in Norvežan Alexander Kristoff. Njiju so zasledovalci, ki jim je v ozadju grozila tudi nekoliko večja skupina z nekaterimi favoriti na čelu z Julianom Alaphilippom, ujeli približno šest kilometrov pred ciljem. A Lazkano je v zaključku zbral moči še za sprint, v katerem je tretje mesto zasedel Američan Neilson Powless.

Laporte je tako postal prvi zmagovalec te dirke, ki ne prihaja iz Nizozemske ali Belgije, po letu 2013, ko je zmagal Italijan Oscar Gatto, Slovenec Borut Božič pa je bil drugi (leto pozneje je zasedel še tretje mesto). V zadnjih treh letih je bil zmagovalec vselej Nizozemec, dvakrat van der Poel ter enkrat Dylan van Baarle.

Slovenska predstavnika Luka Mezgec in Matevž Govekar nista igrala pomembnejše vloge, brez večjega uspeha sta ostali tudi njuni ekipi, Jayco AlUla in Bahrain Victorious.

Dirka je bila ogrevanje za nedeljsko "kraljico" spomladanskih belgijskih klasik, Dirko po Flandriji, na kateri bodo nastopili tudi nekateri, ki so si tokrat vzeli odmor. Tudi van Aert in Slovenca Tadej Pogačar ter Matej Mohorič, vsi omenjeni bodo v ožjem krogu favoritov.

