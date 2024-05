Novi težak dan za Pogačarja in druščino

Pet zmag ima slovenski kolesar Tadej Pogačar že v žepu na letošnjem Giru in še pet etap je do konca, medtem ko je prepričljivo vodilni in ima prednost več kot sedem minut pred najbližjim zasledovalcem Danielom Martinezom. V današnji 17. etapi bo kolesarje čakal nov naporen dan. Na 159 kilometrov dolgi trasi od Selve di Val Gardene do prelaza Passo Brocon jih bo čakalo kar pet kategoriziranih gorskih ciljev, od tega dva I. kategorije. Tadej Pogačar bo spet med favoriti za etapni uspeh, če glavnina ne bo pustila ubežnikom preveč manevrskega prostora. Vse skupaj se bo začelo ob 12.25, kolesarje pa na cilju pričakujejo okoli 17. ure.