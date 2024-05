Samozavestno v prihodnost digitalnih plačil

Brez malih podjetij bi svetovno gospodarstvo omahnilo, saj mikro, mala in srednje velika podjetja ustvarjajo več kot polovico evropskega BDP-ja, zaposlujejo okoli 100 milijonov ljudi in tako predstavljajo srce evropskega gospodarstva.

Foto: VISA

V Sloveniji je v letu 2021 po podatkih Statističnega urada RS na novo nastalo 20.017 podjetij ali na letni ravni za približno 16 % več. Njihovo število se je izraziteje povečalo med samostojnimi podjetniki posamezniki in drugimi fizičnimi osebami (za 17 %) kot med pravnimi osebami (za 8 %). Med novonastalimi podjetji so prevladovale fizične osebe, tj. samostojni podjetniki posamezniki in druge fizične osebe. Njihov delež z leti narašča. V opazovanem letu je bilo med novimi podjetji 83 % fizičnih oseb ali za 13 odstotnih točk več kot pred desetletjem.

Prehod v digitalno okolje ostaja za mnoge lastnike mikro, malih in srednje velikih podjetij zastrašujoča naloga. Ko vodite podjetje, pogosto nosite več klobukov: ste tisti, ki plačuje račune in davke, nabavnik in prodajalec, logist, tajnica, hišnik, čistilka in še mnogo. Prehod na digitalno poslovanje se lahko tako vsestranko vpetemu posamezniku zdi le odvračanje od osnovnega posla. Pri oblikovanju digitalne strategije je treba upoštevati številne vidike, od trženja do tehnologije na prodajnih mestih in strokovnosti na področju plačil.

Gre za strmo učno krivuljo.

Raziskava Evropske centralne banke o uporabi gotovine, kartic ter drugih plačilnih instrumentov na prodajnih mestih iz 2022, kaže, da je bilo na prodajnih mestih v Sloveniji 73 % transakcij opravljenih z gotovino. Vrednost teh gotovinskih transakcij je predstavljala 59 % vrednosti vseh plačil, opravljenih na prodajnih mestih. Glede na to očitno nasprotje je v bližnji prihodnosti pričakovati veliko povpraševanje potrošnikov po prehodu na inovativnejša digitalna plačilna sredstva. Da je razmislek o uvedbi digitalnih plačil lahko na mestu tudi na strani trgovca, kaže podatek, da je povprečna vrednost opravljenih gotovinskih plačil znašala 33 evrov, medtem ko je potrošnik s kartičnim plačilom v povprečju potrošil 70 evrov.

Foto: VISA

Potrošniki iščejo enostavne, hitre in varne načine plačevanja

Potrošniki iščejo vse priročnejše plačilne izkušnje. In tista podjetja, ki se tega zavedajo, prav tako zahtevajo enako – preprostejše, intuitivnejše izkušnje pri sprejemanju plačil, ki jim pomagajo učinkoviteje upravljati poslovanje.

Pozitivnih učinkov sprejemanja digitalnih plačil za podjetja in podjetnike je več:

Kupci se hitreje odločijo za nakup, vrednost nakupa pa je običajno višja – povečajo se torej prihodki od prodaje. Zadostitev potrebam mlajših in zahtevnejših generacij kupcev. Povečuje se varnost poslovanja – zaposleni niso izpostavljeni rokovanju z gotovino, zato je manj možnosti za storjene napake pri štetju, blagajna je manj zanimiva za kraje in rope. Zmanjša se obseg zlorab na strani prodajnega osebja. Enostavnejše zaključevanje dneva – hitrejši postopki.

Slovenija plačuje digitalno

Zaveza družbe Visa je, da mikro, malim in srednje velikim podjetjem zagotavlja najvišjo raven storitev ter pomaga uspevati in rasti. Zato je Visa v Sloveniji februarja 2023 predstavila triletni program Slovenija plačuje digitalno, ki poteka v partnerstvu s slovenskimi bankami, finančnimi institucijami, vladnimi in nevladnimi organizacijami od februarja 2023. Programu so se že pridružile Nova KBM d.d., NLB d.d., Banka Intesa Sanpaolo d.d. in SKB banka d.d., podpirajo pa ga tudi Združenje bank Slovenije, Slovenska turistična organizacija, Obrtna zbornica Slovenije in AmCham Slovenija.

Program prinaša nove priložnosti za mikro, mala in srednje velika podjetja, ki iščejo načine za okrevanje po gospodarski pretresih zadnjih let in se skušajo prilagajati hitro spreminjajočemu se digitalnemu okolju. Glavni cilj programa je omogočiti sprejemanje digitalnih plačil pri čim večjem številu ponudnikov blaga in storitev ter spodbujati digitalizacijo poslovanja v Sloveniji.

Foto: VISA

Program je korak k modernizaciji in povečanju konkurenčnosti mikro, malih in srednje velikih podjetij v državi. Trgovcem, ki bodo pristopili k programu Slovenija plačuje digitalno, bo Visa s partnerji programa omogočila subvencioniranje stroškov, povezanih z najemom POS terminala. Ugodnosti bodo ponudnikom blaga in storitev, predvsem mikro in malim podjetjem, na voljo za obdobje najmanj devetih mesecev.

Vaša pametna naprava, vaš POS terminal Rezultati prvega leta programa Slovenija plačuje digitalno kažejo, da je program pritegnil več kot tisoč novih trgovcev v segmentih fizičnega in spletnega poslovanja, del teh pa je že opremljen s t. i. Soft POS terminali, novo tehnologijo, ki omogoča uporabo pametne naprave kot plačilnega terminala. Z uporabo pametnega telefona ali tablice kot varnega plačilnega terminala, Soft POS terminal omogoča sprejemanje brezstičnih plačil z uporabo plastične kartice ali kartice, dodane v mobilno denarnico posameznika.

Naročnik oglasnega sporočila je VISA.