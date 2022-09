Nova priložnost za Pogačarja, Mohoriča, Tratnika in Govekarja

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Slovenski kolesarski as Tadej Pogačar (UAE Team Emirates) bo drevi nastopil na veliki nagradi Montreala (221,4 km), ki spada v svetovno serijo kolesarstva. Ob njem bodo od Slovencev na startu še trije člani Bahrain-Victoriousa, in sicer Matej Mohorič, Jan Tratnik in Matevž Govekar.