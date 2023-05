Na Giru se obeta prava gorska poslastica, bo Primož Roglič razkril svoje karte?

Kolesarje na Dirki po Italiji čaka težko pričakovana gorska etapa v švicarskih Alpah, ki bi lahko močno premešala vrstni red pri vrhu. Karavana bo na 199 kilometrov dolgi preizkušnji s 4.658 višinskimi metri med krajema Borgofranco d'Ivrea in Crans Montana v Švici morala premagati tri vzpone prve težavnostne kategorije, ciljni klanec do mondenega smučarskega središča bo dolg 15 kilometrov. Zaradi novozapadlega snega in nevarnosti plazov se bodo kolesarji namesto čez 2.469 metrov visoki prelaz Gran San Bernardo peljali skozi istoimenski predor, kar bo nekoliko skrajšalo dirko. Primož Roglič, ki ga od rožnate majice ločita le dve sekundi, se v gore podaja nekaj gramov lažji, kot se je pošalil včeraj.

​13. etapa Dirke po Italiji bi kolesarje morala peljati čez najvišjo točko (Cima Coppi) na letošnjem Giru, čez 2.469 metrov visoki prelaz Gran San Bernardo, a so se organizatorji odločili, da zaradi novozapadlega snega in nevarnosti plazov traso spremenijo.

Etapa od Borgofranco d'Ivree do Crans Montane v Švici, ki naj bi bila po prvotnem scenariju dolga 207 kilometrov, bo tako skrajšana na 199 kilometrov, višinskih metrov pa bo okoli 600 manj, kot je bilo predvideno.

Najvišja točka 106. Dirke po Italiji, t. i. Cima Coppi, bo tako na vrsti v 19. etapi z zaključnim vzponom na Tre Cime di Lavaredo (2304 m).

Kolesarje na 49. in 133. kilometru čaka leteči cilj (Nus, Verbier), ključni za razplet etape pa bodo trije vzponi 1. kategorije.

Prvi vzpon na Gran San Bernardo bo na 49. kilometru trase. Gre za 25,9 kilometra dolg klanec (namesto prvotnih 34 kilometrov) s povprečnim petodstotnim naklonom, na koncu katerega se bo na na višini 1.878 metrov karavana zapeljala skozi predor in vožnjo nadaljevala v Švici. Ko bodo kolesarji spet ugledali naravno svetlobo, jih najprej čaka skoraj 30-kilometrski spust do Sembrancherja, sledil bo ovinek do Verbiera, kjer bo drugi leteči cilj.

Naslednji peklenski klanec kolesarje čaka na 140. kilometru, na 2.174 metrov visokem prelazu Croix de Coeur (15,5 km, 8,6-odstotni povprečni naklon), ki mu sledi spust. Karavana se bo nato zapeljala skozi dolino Rone, kjer bo edini popolnoma raven del etape, vse do vznožja končnega vzpona do mondenega švicarskega smučarskega središča Crans Montana.

Zaključni vzpon (13 kilometrov pri sedemodstotnem povprečnem naklonu) je v prvem delu strm, z več serpentinami. Klanec nato nekoliko popusti, sledi rahel spust, ki vodi v zadnji del etape, kjer kolesarje najprej čaka 300 metrov ravnine, sledi rahel spust, zadnjih 300 metrov pa je spet navkreber.

Bodo favoriti danes končno razkrili svoje karte?

Stanje pri vrhu skupne razvrstitve tudi po 12. etapi ostaja nespremenjeno. Vodilni Geraint Thomas (Ineos Grenadiers) ima samo dve sekundi prednosti pred Primožem Rogličem (Jumbo-Visma) in 22 sekund pred Joaom Almeido (UAE Emirates), ki vodi v razvrstitvi mladih kolesarjev. V ciklamni majici najboljšega po točkah ostaja Jonathan Milan (Bahrain-Victorious), modro majico najboljšega na gorskih ciljih pa bo nosil Davide Bais (EOLO-Kometa).

Roglič je odlično razpoložen, pred četrtkovo etapo se je celo pošalil, da je v padcu v 11. etapi na cesti pustil malce mesa in je zato nekaj gramov lažji. Tudi športni direktor "čebel" Marc Reef pravi, da se 33-letni slovenski as dobro počuti in da padec v četrtkovi etapi ni pustil nobenih posledic.

Etapa se bo začela ob 11.05, cilj pa naj bi kolesarji dosegli okoli 16.30.

