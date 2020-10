Rezultati testiranja na novi koronavirus, ki so ga kolesarji, ki vrtijo pedala na letošnji Dirki po Italiji, opravili v nedeljo in včeraj, na prvi prosti dan, bodo znani pred današnjo etapo, ki bo uvod v drugi teden dirke. Je pa že znano, da sta se z virusom okužila dva motorista, ki spremljata dirko.

Po poročanju italijanskih medijev sta oba povsem brez simptomov, realno stanje je razkrilo šele testiranje. Motorista so zadržali v bolnišnici v Pescari, kjer so testiranje ponovili.

Med kolesarji je za zdaj znan le en primer okužbe z novim koronavirusom. Po 7. etapi so zaradi slabega počutja testirali Simona Yatesa iz ekipe Mitchelton-Scott, ki je pred začetkom dirke veljal za enega glavnih favoritov za končno zmago. Že hitri test je pokazal na okužbo, standardni PCR-test pa je to neprijetno dejstvo samo še potrdil. Yatesa so takoj izolirali od preostalih moštvenih kolegov in tudi med njimi opravili testiranje. Vsi preostali testi so bili negativni.

Organizatorji Gira so se odločili, da ne bodo upoštevali protokola, ki je veljal na Dirki po Franciji - v primeru dveh okužb znotraj ene ekipe v obdobju sedmih dni, bi vsa ekipa morala nemudoma zapustiti prizorišče -, ampak so se v primeru pozitivnega testa odločili zgolj za izolacijo okuženega posameznika.

Kot sta v intervjuju za Sportal povedala Jan Tratnik in Domen Novak (oba iz ekipe Bahrain-McLaren), edina slovenska kolesarja na letošnjem Giru, vsi v celoti spoštujejo ukrepe. Družita se samo s kolesarji znotraj svoje ekipe in ves čas nosita masko, tudi med masažo. "Maske ne nosim samo med kolesarjenjem in počitkom," je povedal Tratnik.

Preberite še: