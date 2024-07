Kolesarje na Dirki po Franciji danes čaka 9. etapa v Troyesu in okolici (199 km), ki prinaša kar 14 makadamskih odsekov v skupni dolžini 32,2 kilometra. Številni kolesarji in njihovi športni direktorji so kritični glede umestitve takšne etape na tritedensko dirko, medtem ko bo pa za navijače to bržkone dan za uživanje. Pod posebnim drobnogledom bo slovenski kolesar Matej Mohorič (Bahrain-Victorious), ki je aktualni svetovni prvak po makadamu. Etapa se bo z zaprto vožnjo začela ob 13.15, kolesarje pa v cilju pričakujemo okoli 18. ure.

Prvi od kar 14 makadamskih odsekov bo na sporedu po slabih 50 kilometrih, zadnji pa sedem kilometrov pred ciljem. Trasa je označena kot razgibana, saj bo v srednjem delu treba premagati večino od skupno 2.000 višinskih metrov.

Med glavnimi favoriti bo slovenski kolesar Matej Mohorič (Bahrain-Victorious), aktualni svetovni prvak na makadamu, ki pa je včeraj v pogovoru za nacionalno televizijo dejal, da se zadnje dni ni počutil najbolje.

Profil 9. etape Dirke po Franciji:

Mohorič opozarja

Mohorič je pred dnevi v pogovoru za spletno stran Velo dejal, da pričakuje, da bo 9. etapa prinesla nekaj presenečenj. "Nesreče se lahko zgodijo zelo hitro in to lahko kroji dirko," je opozoril Mohorič. "Torej če bi Tadej ali Jonas padla, bi bila to verjetno velika izguba za Tour de France, vendar so se organizatorji odločili, da to vključijo."

Mohorič pravi, da sami gramozni sektorji niso tako tehnično zahtevni, je pa lahko padec, predrta guma ali kakršnakoli druga tehnična težava zelo hitro lahko usodna za kolesarje, ki dirkajo na skupno razvrstitev. "Sam gramoz je precej zbit in ni tako slab. Mislim, da ne bo preveč selektivno. Najbolj omejujoč dejavnik je, da je ozko, medtem ko je sam gramoz precej hiter."

Tadej Pogačar se odlično znajde na makadamu. To dokazujeta tudi dve dominantni zmagi na dirki Strade Bianche. Foto: Guliverimage

Pogačar se na makadamu odlično znajde

Če bo prišlo do merjenja moči tudi med glavnimi kandidati za skupno zmago, bo eden izmed favoritov v etapi tudi vodilni v seštevku Slovenec Tadej Pogačar (UAE Team Emirates), ki se odlično znajde na takem terenu. Dokaz za to sta tudi dve dominantni zmagi na makadamski italijanski klasiki Strade Bianche.

Med nosilci majic po 8. etapi ni prišlo do sprememb. V rumeni bo znova vozil Pogačar, ki ima 33 sekund prednosti pred Belgijcem Remcom Evenepoelom (Soudal Quick-Step), ki vodi v razvrstitvi za belo majico, in 1:15 pred Dancem Jonasom Vingegaardom (Visma-Lease a Bike). Primož Roglič (Red Bull-BORA-hansgrohe) je z zaostankom minute in 36 sekund na četrtem mestu.

Eritrejec Biniam Girmay močno vodi v seštevku za zeleno majico najboljšega po točkah. Pred Jasperjem Philipsenom na drugem mestu ima kar 88 točk prednosti. Foto: Reuters

V zeleni majici najboljšega po točkah se je z drugo etapno zmago še dodatno utrdil Eritrejec Biniam Girmay (Intermarché - Wanty), v pikčasti majici pa Norvežan Jonas Abrahamsen (Uno-X Mobility), ki je včeraj navdušil z več kot 160 kilometri v begu.

Na dirki nastopata še dva Slovenca, Jan Tratnik (Visma-Lease a Bike) in Luka Mezgec (Jayco-AlUla), ki pa opravljata vlogi pomočnika v svojih ekipah in nimata priložnosti za svoj rezultat.

Etapa se bo z zaprto vožnjo začela ob 13.15, kilometer nič bodo prečkali ob 13.35, na cilju pa jih pričakujemo okoli 18. ure. Tudi danes bomo dogajanje podrobneje spremljali na Sportalu.

